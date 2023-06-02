【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活

▲ 真係好可惜。

伍樂怡（Kelly）參加2017年《香港小姐競選》入行， 一直被視為大熱門的她，成功晉身最後五強，最終三甲不入落敗於冠軍雷莊𠒇，但因深受觀眾喜愛而獲封「民選港姐」。

其後簽約於TVB成為旗下藝員，更備受力捧獲安排參演多套劇集，包括《星空下的仁醫》、《刑偵日記》、《金宵大廈2》等，其中《青春不要臉》扮演「小龍女」姜之妍一角更大獲好評，人氣急升。

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突然宣布退出幕前 專注發展生意

不過日前Kelly在社交網透露自己不再從事幕前工作，未來將擺更多時間在自家生意上：「今天我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。」

她又感謝大家仍記得她所演過的角色，亦表示表示很享受現時的生活，因為可以自由地做想做自己的事：「自己的生意，上班工作，旅行，更多時間和機會跟朋友聚在一起等等，總括來說就是更自由自在可以控制自己的時間，也許這是我比較嚮往的生活罷了。」

Kelly又指現時會專注品牌生意：「現在很享受著每天的忙碌，開心地努力拼搏的想方法做好我的生意，也希望將來有一天能把我的品牌也帶到內地與你們分享。」

至於早前播出的《隱形戰隊》中演樊亦敏女兒的Kelly，是其在幕前最後一套作品。據知Kelly去年接受傳媒訪問時曾透露因要幫手打理家族生意，未必可以兼顧演藝工作，想不到最後她決定放棄幕前工作，令人感到可惜。

▲ 突然宣布退出幕前

家境富裕 獨力創業

從小在加拿大長大的Kelly家境富裕，父親從事女性內衣生意，其胞兄則負責營銷部分，生意除了主攻內地市場，遍佈多間大型連鎖店，還遠銷至世界各地，年銷售額達幾百萬。

雖然Kelly為有錢女，但她不靠父幹，毅然選美加入娛樂圈，而且，她遺傳父親生意頭腦，2020年豪花超過10萬創立自家滑水衣品牌IBRIO，售賣自己設計的防曬滑水衣服。翌年，她與胞兄合力開設健康Bagel網店，短短兩年成為兩店的老闆。

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