【寄生蟲】孕婦懷胎8個月感腹痛噁心　求醫嘔出2條10cm大蛔蟲

▲ 孕婦懷胎8個月感腹痛、噁心，求醫嘔出2條10cm大蛔蟲。

進食時要小心，盡量避免未煮熟食物，否則可能肚生蛔蟲。泰國一名27歲孕婦，因出現腹痛、噁心等狀況，於是前往醫院就醫，在就診途中，竟嘔出2條10cm和15cm的大蛔蟲。

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泰國東薩克醫院（DonSak Hospital）5月30日於Facebook專頁分享案例，一名27歲孕婦已懷胎32周，但因在家出現間歇性腹痛、噁心和嘔吐等狀況，於是到醫院臥床接受治療。在治療途中，她又嘔吐了2次，除了嘔出異物外，竟然還嘔出2條分別為10cm和15cm的蟲子，經化驗後證實是蛔蟲。

所幸孕婦經過服用驅蟲藥治療後，病情得到好轉，目前仍在住院治療中。院方表示，假設患者進食被蛔蟲卵感染的水果和蔬菜，會使其變成寄生在體内的蛔蟲。因此，院方建議，在烹製各種食物，無論是豬肉、雞肉、牛肉，都要煮熟；另外，盡量避免食用未煮熟的食物，如醃蟹、生蟹、生蝦等等；同時蔬菜和水果都要徹底清洗乾净，或清洗幾次。

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感染寄生蟲6大徵狀

寄生蟲感染的症狀取決於所感染的寄生蟲種類。如感染小量寄生蟲，可能會全無症狀。至於有症狀的患者，可能出現的情況如下︰

腹部不適及膨脹、嘔吐、腹瀉

體重減輕

肛門痕癢

如感染縧蟲，可在糞便中排出縧蟲節段

如患者體內有大量寄生蟲，可導致較嚴重的併發症，例如腸道阻塞、貧血、膽管阻塞及發炎

食物應徹底洗淨煮熟

食安中心指出，生的淡水魚（如鯇魚和大頭魚）或會被中華肝吸蟲寄生，可致人體肝臟內膽管梗阻、發炎，並有致癌風險。而同時，海魚亦可被蛔蟲、縧蟲和吸蟲等寄生，寄生蟲如進入人體重要器官，可致嚴重併發症。市民應從衞生可靠的地方購買新鮮食物，並避免進食生或未經煮熟的肉類海產，而食物亦應徹底清洗。

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責任編輯：羅嘉欣