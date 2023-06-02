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【新聞之花】TVB主播離巢準備做人妻　麥詩敏：這八年，不容易

娛樂 11:04 2023/06/02

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新聞小花麥詩敏離開TVB。

TVB再有主播離巢！為大台效力8年的新聞小花麥詩敏公布離開TVB的消息，剛剛Last Day的她與其他主播一起合照，又於主播桌前留影，紀念8年主播生涯。

即將成為人妻的麥詩敏最近於英國旅行時被男友求婚，未知她未來會專注家庭還是另有發展。

【新聞之花】TVB主播蜜遊英國被求婚　麥詩敏晒「鑽石之王」Harry Winston求婚戒指

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麥詩敏離開TVB

麥詩敏於IG分享於TVB主播桌前留影的照片，並寫道：

📺 𝐆𝐨𝐨𝐝𝐛𝐲𝐞, 𝐓𝐕𝐁!

從初時戰戰兢兢走入錄影廠
超緊張瘋狂食螺絲
到後來輕輕鬆鬆駕馭每個cast
自信滿滿的報新聞
這八年，不容易。
離開工作八年的崗位，更不容易。

好多人認為主播是花瓶
但背後每一次的練習、做功課
應對即時突發情況前的準備
是你們看不到的
台上1分鐘 台下的確10年功
花瓶裝滿的 應該說是汗水？

【前警訊主持】麥振江跟周潤發曾是同學　鼓勵女兒麥詩敏做主播：陪她練咬字

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她續說：

感激每次參與節目拍攝的機會
探古尋源 睇新聞講英文 行行有好景 樓市節目
諗題目 約訪問 寫稿諗台詞由零開始親手寫完一隻故仔
是無比的滿足感
是努力工作的見證

感謝沿途前輩、同事的教導
感謝睇新聞時會留意我的大家
希望將來還有機會在其他平台同大家見面♥️
得閒follow埋我Facebook page😊 (link in bio)

新聞報導完啦，再會。👋🏻

#麥詩敏#主播#anchor#anchorlife#newsanchor#farewell#goodbye

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入行8年

現年31歲的麥詩敏畢業於香港科技大學工商管理系，她當年看見TVB招聘主播，在父親麥振江的鼓勵下應徵並獲得錄取，最終為TVB效力了8年。

外型甜美的麥詩敏同樣從事幕前，她先後擔任《天氣報告》、《星期日香港早晨》、《樓宇點睇》等節目主持。

其「經典作」可謂入職TVB後兩個月，在新聞報道講及「中東呼吸綜合症」時，因為「食螺絲」而被網民瘋傳而廣為人認識。隨時日磨練，她現在已是位經驗豐富的主播。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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