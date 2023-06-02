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【網絡騙局】健身KOL說謊患癌3年丈夫也受騙　流血+脫髮+打點滴照被揭網上偷圖

娛樂 11:44 2023/06/02

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健身KOL「麵包包」說謊患癌3年，連丈夫也受騙！

擁有1.1萬人追蹤的台灣健身網紅「麵包包」，3年前透露自己罹患胰臟癌第四期，不時在個人Instagram分享抗癌過程，以做運動及健身鼓勵抗癌成功，並鼓勵更多的病友正面對抗病魔。

日前，有網民踢爆「麵包包」原來一直以來假裝患癌，所有生病照片全都是網上偷圖而來，事件震驚大批網民！

現任丈夫也蒙在鼓裡。

被揭謊稱患癌

「麵包包」昨日（6月1日）將社交平台的照片清空，發出聲明道歉，指「做了最不應該做的事」，承認一直以來謊稱罹癌：

所有曾經關心過我、支持過我、幫我加油過的每一位家人、朋友、粉絲、網友
我想在這裡跟大家道歉

我做了最不應該做的事
我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達三年
對不起曾經對我付出一點點好的任何人
更對不起百般照顧我的黑熊
對不起死命維護我疼愛我的丁丁
對我掏心掏肺噓寒問暖的tumaz一家人
和一直在第一位支持我的此刻老伴
他們都是在不知情的狀況下陪我做了這些事
我知道我自己罪該萬死，我自己選擇的也必須自己承擔
但請大家不要去指責他們或是再逼他們做出任何解釋
他們也跟大家一樣是受害者

最後，還是想再跟所有人說聲對不起
你們的指責咒罵我都會接受
曾經用過我優惠碼支持過我的每個人我也很抱歉，個大廠商若需要賠償的話我會全額負責，當然我知道很多是金錢無法賠償的
我只能再次跟大家道歉

今天起我會離開tumaz、離開此刻，我知道沒有資格再留在任何一個相信過我的地方

造成的風波也非常抱歉、浪費大家的時間也非常抱歉

做了最錯誤的示範
傷害了愛我的人和我愛的人
這一切真的抱歉

有眼利網民留意到，她過去貼出的生病照包括脫髮、流血、打點滴，根本全是網上圖片，並列出原始來源證明拆穿謊言。事件令不少網民直呼誇張，粉絲們徹底心碎。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不過，說到最難以接受必定是其現任丈夫，3年來被枕邊人蒙在鼓裡，不禁直呼：「我真的變成一個智障！」

他在「麵包包」發道歉聲明後連發4個post，寫下「質疑什麼想證明什麼的可以來找我啊？騙你啥了？騙你錢騙你按讚？有什麼委屈你的來找我，我一定面對」、「我酒看看有什麼比我委屈的」、「你們有那個種靠腰，我有有那個種面對，覺得我怎樣的，直接來找我，我就想知道你們是有多身在其中」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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