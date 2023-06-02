【JPG】麥當娜招牌胸衣推親民版　Kylie Jenner代言Flower膠囊系列

▲ JPG為麥當娜設計的招牌胸衣，推出親民版。而以真人騷打響名堂的Kylie Jenner，則擔任Flowers膠囊系列的代言人。

於時裝界素有「Enfant Terrible」之稱的Jean Paul Gaultier（JPG），雖然於2020年完成高級訂製系列Gaultier Paris後正式引退，但似乎這現年71歲的他未有肯停下來的時候。數日前剛飛往東京出席其自傳式舞台劇首映後，成衣膠囊系列也乘時推出，看來這位「老頑童」依舊精力充沛，大有永不言休之意。

時裝界真空期應該好快出現，看看不少當代的時裝大師均年事已高，隨手拈來的有Giorgio Armani已經89歲，Yohji Yamamoto也都剛步入80歲。

而今天要說的主人翁Jean Paul Gaultier雖年屆七十一，但同是大師級的他比以上兩位殿堂的設計師更是瀟灑，因為2020年自他完成最後的一場高級訂製系列後，就決定退下來，以後每半年一次的Gaultier Paris高訂系列由不同的時裝設計師主理，當中曾被邀請的客席設計師包括sacai的阿部千登勢、Balmain的Olivier Rousteing和剛剛於2月發表的Haider Ackermann。

▲ 想當Madonna？一定不可以少了這件粉紅色的iconic胸衣。（$6,600/圖片品牌提供）

此舉非常聰明，令每個系列都保持新鮮感和話題性，同時又將「聯乘」這開到荼蘼的噱頭重新發揮到極至﹗加上JPG本人聲言從來不會干涉客席設計的創作，因此，不少當代的時裝設計師都會樂於為這位一代時裝界的巨匠出心出力，畢竟他/她們並不是每位都有機會能夠創作高級訂製系列。

成衣系列再發功

其實除了「天價」的Gaultier Paris系列外，成衣系列雖然早於2014年宣告停產，但隨著不少客席設計師拔刀相助，這年頭成衣系列會不定期間斷地推出件數不多，每次約有20多個項目的膠囊系列，這些系列比以往JPG的出品更易駕馭，離不開大眾都容易穿著的商標tee和衞衣等。但亦偶有抽取過往JPG最經典的設計元素以作復刻，今次這個命名為Flowers的膠囊系列正是以上的表表者。

▲ 吊帶綁帶牛仔胸衣。（$7,400/圖片品牌提供）

是次Flowers系列與藝術家Jean-Vincent Simonet攜手創作，以嶄新角度演繹JPG最具代表性的繁花圖案，並創作了一個名為Fleurs Liquides的新液態印花。

而這款獨特圖案並與品牌於1996年的Cyberbaba系列中的錯視覺圖案結合，當中包括彈性薄紗連身裙、上衣、針織連身裙、背心、denim服飾等，而更不少得的是還推出以性感內衣為靈感的標誌性塑身衣，招牌式的錐形胸圍和緊身胸衣，可說是Madonna於1990年舉行《Blond Ambition》Tour的親民版。

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一直以來，女士們想和Queen of Pop看齊穿上粉色緞面圓錐形胸圍bodysuit，今次是一個最好的機會了。

產品查詢：Joyce（2810 1120）

記者：何偉雄