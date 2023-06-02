【The Nextwave】史上最大型沙灘音樂節7月舉行　五堅情成員越洋助陣

▲ The Nextwave公布演出陣容。

本港最大型沙灘音樂節《TheNextwave》將在7月29至30日舉行，是次活動於愉景灣私人沙灘大白灣沙灘舉行，活動邀請超過20個來自香港、台灣音樂組合參演，以強勁節拍及玩味⼗⾜的⽔上活動，為樂迷驅走熱浪。

音樂節場地可容納上萬樂迷入場，而場地面積超越香港⼤球場，可謂香港有史以來規模最⼤的沙灘派對音樂節。

▲ 黃偉晉@五堅情

演出陣容包括：周興哲、馮允謙、Jeffrey魏浚笙、盧廣仲、KOLOR、ToNick、艾粒、JB、KAYAN9896、黃偉晉@五堅情、Namxsis、Nowhere Boys、KING@C AllStar、周予天、張蔓莎、The HERTZ、YEAHS、FIESTER、張天穎、Instinct of Sight、逆流 、STRAYZ、WHIZZ、溫妮、Revery、劉蘊晴、Roberto馬檇鏗、DJ SIDTRUS 等等。

音樂節更特設⼤型海上樂園，不但設有⽔上滑梯等設施，還提供各式各樣的⽔戰玩具，而海上樂園已準備更衣室，讓樂迷隨時變身感受不一樣的夏天，觀眾亦可帶同水槍入場狂歡，歌手要準備隨時被水槍突襲！

▲ Jeffrey魏浚笙

盛夏電子入場券：

$580/單日套票 (包括一杯指定酒精飲品或無酒精飲品)

$980/兩天套票 (每天包括一杯指定酒精飲品或無酒精飲品)

恒生Mastercard信用卡客戶可於6月8日上午11時起至6月10日可於Klook.com獨家優先訂票

記者:區家歷



