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【機票優惠】香港快運推快閃優惠最後今日　香港飛日本東京單程$389起

社會 10:34 2023/06/02

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香港快運推快閃優惠最後今日，香港飛日本東京單程$389起。

香港快運再推出快閃機票優惠，香港飛東京羽田單程只需$389起，來回連稅$1,603起。旅行日期由6月1日至7月12日，優惠今日（2日）截止。訂票即看：【下一頁

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行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

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記者：黃穎津

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