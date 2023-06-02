【機票優惠】香港快運推快閃優惠最後今日　香港飛日本東京單程$389起

▲ 香港快運推快閃優惠最後今日，香港飛日本東京單程$389起。

香港快運再推出快閃機票優惠，香港飛東京羽田單程只需$389起，來回連稅$1,603起。旅行日期由6月1日至7月12日，優惠今日（2日）截止。訂票即看：【下一頁】

航班時間：

去程：UO622 17:35-22:50、UO628 20:05-01:20+1(一、三、五、日)、UO624 23:40-04:55+1

回程：UO623 01:00-04:40、UO629 02:20-06:00(一、二、四、六)、UO625 06:35-10:15

行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

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記者：黃穎津