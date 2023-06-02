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【美食速遞】西環新晉漢堡包店製竹炭薯仔包　熱血廚師追求「真正好味」的漢堡

休閒消費 10:50 2023/06/02

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座落西環民生區的「HoHon Eatery 好漢」，由兩位主廚Kay及Ivy打理。

近年開在民生區的隱世食店越來越多，背後藏著一個個年輕廚師追尋夢想的故事。

座落西環民生區的「HoHon Eatery 好漢」就是其一，兩位主廚Kay及Ivy曾於Fine Dining餐廳工作，為了拉近食客和食物的距離，兩人創立了「HoHon Eatery 好漢」，構思出親民、價錢合理的漢堡及意大利菜菜單，不賣花巧、不求打卡，只求把自己認為真正好味的食物向街坊推介。

兩位主廚Kay及Ivy即使日做12小時，也要為食客提供最有人情味的好漢堡及美味意大利菜美食。

以製作各式漢堡的麵包為例，兩人特別選用自家訂造的竹炭薯仔包，因該種麵包的密度夠高，不容易濕腍。

另外兩人亦會自家製作不同醬汁配料，包括蛋黃醬，意粉醬汁等，一來可以隨時調節味道份量，二來令菜式更少食物添加劑，減輕食客食物敏感的風險。

「能做就做」是兩位主廚的座佑銘，為堅持自己開店的夢想，即使日做12小時，也要為食客提供最有人情味的好漢堡及美味意大利菜美食。

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責任編輯︰陳珈希

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