【關愛座風波】車廂滿滿空位阿伯不坐　堅持逼後生仔讓出關愛座：你要敬老尊賢

▲ 關愛座變批鬥座！

關愛座不時被指係批鬥座！自從有這個座位後，車廂沒有和諧咗反而出現更多爭執！最近台灣的捷運就發生了一件關愛座風波（台灣稱博愛座），一名阿伯進入車廂後，滿滿座位不座，堅持要坐在關愛座的後生仔讓座，有人拍下影片放上網，事件引起網民熱議！

最新影片推介：

影片在Facebook群組「爆廢公社二館」流出，影片所見，有一名年輕男子坐在關愛座上，前面則有一位阿伯堅持要求他讓座，而最奇怪的是車廂中有不少空位，而阿伯卻一直堅持要男子讓出關愛座，不選擇坐其他的空位。

而拍攝影片的網民就留言

一個一定要坐博愛座，一個硬不讓位（說是給需要的人坐，不一定是老人），誰到底比較有理呢⋯年輕人真的需要坐嗎，一路站了20多分鐘呢！老人一定旁邊不能坐嗎，我下站他們倆都還沒下站⋯

兩人掀起激烈爭辯，後生仔說:

為什麼你要坐這裡？這沒有寫你的名字啊！

老人則表示自己是長輩，後生仔說，

長輩也可以坐啊！沒叫你站著，有位置坐你就坐！

老人說:

你要敬老尊賢！

男子在反駁期間影片已結束。

而最後結果是，有網民拍到照片，後生仔站起來靠邊站，而老人就住在關愛座上。

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關愛座風波引來網民極大反應:「支持廢掉博愛座」、「旁邊有空位為何不坐？這時候應該要很驚恐看著老人「旁邊沒有人坐，難不成你已經看到黑白無常了」、「是我就不讓了讓他幹嘛?」、「反正台灣即將進入老年化社會，愛吵就讓他們去吵，等年紀到了這個年輕人就會再跟年輕一輩的吵。如果今天是他爸媽，再來看看後續發展。」

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責任編輯︰王明芳