【勵志故事】爸爸從事物流飽受腰酸背痛折磨　男生棄讀法律及獎學金讀物理治療

▲ 許子桂（Kelvin）心痛父親飽受腰酸背痛折磨卻不知如何紓緩，於是決心學習物理治療。

「他們說我是沒有用的年輕人，只顧著自己眼中沒有其他人；他們說我是沒有用的年輕人，不懂得犧牲只想過得安穩。」歌曲《他們說我是沒有用的年輕人》唱出了部分人眼中的當代年輕人。

Z世代真的都是這樣的嗎？相信看完連續兩屆領展大學生獎學金得主許子桂（Kelvin）的人生經歷及立志故事，可能會改變你的想法。

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家中首位大學生 為父親轉變個人夢想

就讀香港理工大學康復治療科學系的Kelvin，從小到大一直是家裡的驕傲，「學習對我來說是快樂的事情，爸爸媽媽從來都不擔心我的學業。」兒時曾嚮往成為律師的Kelvin，卻因為一個人而轉變人生軌跡，

我來自普通家庭，爸爸為了賺錢養家，選擇從事需要搬運重物的物流工作。我眼見他每天拖着疲憊的身軀回家，飽受腰酸背痛折磨卻不知如何紓緩，心裡很不好受。於是我決心學習物理治療。

目前二年級的Kelvin雖然尚未有臨床治療經驗，但已開始學以致用，

我會教爸爸做一些拉伸的動作，亦會為他按摩。看到他得到暫時的舒緩，感覺很欣慰。未來我希望自己有能力幫助更多飽受痛症折磨的人。

人生抉擇多 為理想無悔放棄全額獎學金

Kelvin是家中唯一的大學生，面對人生道路的分岔口，他會在個人意願及父母想法之間尋找平衡，「兩年前理工大學放射學系也取錄了我，且豁免四年全數學費；而我報讀的物理治療系則要自費。和家人商量時，父母說讓我選擇及尊重我的決定。因為成為物理治療師是我的夢想，家庭又有切實需要，所以最終我還是選擇了這個學系。」

人生路上的機遇與抉擇，又怎會只有一次。結束大學首年學業後，品學兼優的Kelvin意識到自己有機會報讀香港大學醫學院，「醫科是不少香港學生的夢想，對我來說同樣很有吸引力。但考慮到父母年紀漸長，轉修醫學大約要七年，而物理治療科則再讀三年即可畢業。權衡輕重後，我決定繼續現在的學業，希望早日畢業後能減輕家庭的經濟壓力，提升父母的生活水準。」

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言談間，Kelvin眼神堅定，沒有展露一絲後悔。目前他正擔任研究助理，協助大學教授的研究工作，「昨天到屯門一間社區中心收集長者活動能力的數據，以便進行分析研究，並提出治療方案。雖然只是短短兩個月的工作機會，但我相信所獲得的經驗對將來做物理治療師會有幫助。」

善用領展大學生獎學金 積極參與義工服務

連續兩年獲得領展大學生獎學金，Kelvin說自己將所得用於購買電子設備，以便更好地完成學業所需的數據分析，「我也用了部分款項購買平衡訓練板、運動軟墊等專業運動器材，這類產品索價不菲，但對於物理治療系的學生來說又是必須的消耗品。」

其實，除了財務上的支持，Kelvin亦看重獎學金計劃為他所開闢的另一片天地，「得獎的其他同學來自不同專業，經濟學、社會學等等都有，從他們身上我學到了看待同一議題、同一件事物的不同角度。雖然大家對未來的規劃不同，但我們身上也有很多共通點，比如熱心公益。去年暑假，我們就一起到惜食堂包裝和分派食物給老人家及有需要人士，是很有意義的社會服務。」

2023/24年度領展大學生獎學金現正接受申請，Kelvin亦借機鼓勵更多同齡人大膽嘗試申請，加入這個大家庭，「申請的過程本身就是一次寶貴人生經驗的累積。面試除了要沉著冷靜外，最好還能夠就相關議題提出獨特觀點，讓評審留下深刻印象。」

本文獲《823頻道》授權轉載，原文為《【領展大學生獎學金系列】孝道與追夢：一個理大學生的故事》。

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責任編輯︰王明芳