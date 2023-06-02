【資深綠葉】蔣志光效力無綫逾30年　在官網藝人名單已除名疑正式離巢

▲ 蔣志光離巢？

61歲TVB資深綠葉蔣志光效力無綫逾30年，近日有消息指他在2022年已經跟TVB完成所有合約，而翻查TVB藝人名單中亦不見蔣志光的名字，疑似正式離巢。

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疑正式離巢 演技毋庸置疑

蔣志光暫時最後一套演出的劇集是《白色強人II》，而未播出的劇集為《破毒強人》。

蔣志光效力無綫多年，拍過無數經典作品，由以前的《真情》﹑《壹號皇庭II》﹑《男親女愛》﹑《法網伊人》，直至近年的《老表，你好hea！》﹑《降魔的》﹑《白色強人》以及《牛下女高音》等，憑着精湛演技受到觀眾認同。

他有近20次的劇集獎項提名，更憑《老表，你好hea！》在萬千星輝頒獎典禮2014奪得「最佳男配角」獎項，當年他奪獎時台前幕後的藝人同事都起身拍掌，為他奪獎感高興，足見其深受同事愛戴。

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創作不少經典歌曲

其實蔣志光不單只是一位出色的演員，亦曾是一位出色的歌星，在1985年，他受邀在林子祥的首個演唱會上扮演他的唱腔，因為扮得極為神似而獲當年的寶麗金唱片賞識，簽約後以一首《我也不想說謊》參加流行曲創作比賽而受人注意，當時同公司的李克勤和黃凱芹也有推出專輯，惜蔣志光的專輯未如理想。

1990年蔣志光轉會到創意家族，更推出了《相逢何必曾相識》、《舊朋友》、《皇后大道東》等經典作品，在香港以至海外華人圈都廣為流傳。《皇后大道東》由林夕填詞、羅大佑和蔣志光合唱的《皇后大道東》，亦成為90年代其中一首最為流行的歌曲。

至於《相逢何必曾相識》由他作曲填詞、與韋綺姍合唱，蔣志光曾接受TVB訪問時憶起，當年創作歌曲的經過：「《相逢何必曾相識》是我個人大碟中最後一首歌。碰巧當時卡啦OK興起，市面上較少合唱歌出現，因覺得合唱歌大賣的機會較高，經商業衡量後有了這首歌的出現。」

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急流勇退轉當演員

《相逢何必曾相識》推出後爆紅，更是1990年的十大中文金曲之一，歌曲至今仍為人津津樂道。不過，蔣志光卻在歌曲爆紅奪獎後，對創作感到茫然。他稱：「歌曲紅了，拿獎了，但接下來要做甚麼？可以做甚麼去繼續呢？」

於是蔣志光選擇急流勇退，因為音樂創作對他而言是：「創作是不可以重複自己，因我不會滿足，所以當沒有新構思，只好退出。」不過，他仍很喜愛這一行，所以選擇轉當演員。

另外，蔣志光近年最令人印象深刻的代表，必定為《降魔的2.0》一人分飾多個角色，打造出首個TVB宇宙論。

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