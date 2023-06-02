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【一舞傾城】趙碩之爆Seed哭訴舞小姐辛酸　陳星妤獻熒幕初吻：錫嘴比較尷尬

娛樂 12:23 2023/06/02

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由王晶製作人的TVB劇集《一舞傾城》在昨晚（6月1日）的劇情講到Marco（關楚耀飾）向KK（陳星妤飾）承諾會跟太太離婚，並愛她一生一世，KK被Marco真誠打動，獻出寶貴初夜。

講到獻初夜場口，星妤透露：「呢場戲原本係劇集開拍初期就要拍，但當時係直情未同關楚耀拍過對手戲，所以擔心演得唔好，驚個感覺出嚟唔夠愛，後來改咗後期啲先拍，最終出嚟嘅感覺都OK。」

星妤續指，為該場戲獻出熒幕初吻，她說：「拍攝前關楚耀都有叫我自然啲、放鬆啲，同埋導演都有指示我點樣去做，錫嘴係比較尷尬，今次都係一個難忘嘅經驗，當畀自己壯吓膽，希望以後可以更加駕輕就熟。」

媚媚：我至少冇偷冇搶

昨晚《一舞傾城》另一焦點落在趙碩之（Wylie）飾演的媚媚身上。

單親媽媽媚媚因舞小姐身份曝光，令兒子在學校被同學欺凌，媚媚帶兒子到學校投訴。

豈料校方為保聲譽反過來勸她為兒子轉校，令媚媚情緒失控爆喊怒吼：「我嘅職業唔係叫做雞，只係夜總會侍應，我咁辛苦送個仔嚟呢間學校，就係想佢學識尊重人，但原來你哋唔識教……」、「我工作唔係人人接受到，我明，但至少冇偷冇搶，我對得住佢，對得住自己，對得住所有人，點解唔可以當我係普通人……」

為親情線接拍《一舞》

Wylie近兩分鐘的爆Seed場口道盡舞小姐辛酸，獲不少網友同情。

她受訪時坦言親情線是她接拍《一舞》主因，她說：「呢場戲難度好高，收到劇本當晚決定接呢部劇，第二日就入劇組圍讀。」

Wylie續指：「雖然時間比較倉猝，但我都有請教多位前輩同埋做足功課，當大家對完場戲，編劇、導演組同部份演員都以熱烈掌聲給予肯定，係我從影生涯內從未發生過，我亦都好開心正式拍攝時發揮得好。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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