【抗癌食物】沖繩人常吃1物罹癌率全日本最低　專家：可抗3大癌症預防高血壓

▲ 沖繩人常吃1物，罹癌率全日本最低！專家：可抗3大癌症、預防高血壓。

預防癌症從飲食做起。近日，日本國立癌症研究中心發現，沖繩成為全日本「最低罹癌率」地區，專家經調查認為，或許與沖繩居民愛吃1種食物有關。

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研究中心學者表示，沖繩那霸市居民，尤其是女性，罹癌率全國最低。而當地居民都有一項消費習慣，就是會固定購買豆腐，平均每人一年花費日圓7,000元（約港幣394元）買豆腐，是全國購買量最高。豆腐料理幾乎每天出現在餐桌，部分沖繩人更會每天吃2至4份黃豆製品。專家分析，沖繩居民罹癌率低，或許就與習慣攝取大量黃豆製品有關，例如豆腐、味噌等。

可抗3大癌症 預防高血壓、糖尿病

沖繩人尤其在罹患乳癌、心血管疾病等方面風險較低，東京大學醫學部附屬醫院放射科特任教授中川惠一解釋，豆腐中大豆異黃酮有抑制乳癌細胞的效果，原因是大豆異黃酮與女性荷爾蒙雌激素化學結構相似，食用豆腐能讓大豆異黃酮與雌激素接受器結合，抑制乳癌細胞與雌激素結合，防止癌細胞增生。

此外，大豆異黃酮還能降低大腸癌、肺腺癌的罹患風險；亦能增加好膽固醇，達到降血壓、抑制動脈硬化的作用，有助預防高血壓、糖尿病等疾病。

最佳料理方法

武庫川女子大學國際健康開發研究所所長家森幸男建議，豆腐最好用少鹽、蒸的料理方式，或者與抗氧化營養素多的香料蔬菜搭配，如紫蘇、生薑等為最佳。避免用醬油配豆腐，否則鈉含量恐超標。

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責任編輯：羅嘉欣