【遊泰注意】內地女網紅傳被落藥擄至KK園區性侵　親述3個月受騙經歷：說法不實

▲ 泰國近日屢傳擄人事件。

泰國近日屢傳擄人事件，全球反詐騙組織GASO日前在Facebook公開訊息，指事件涉及一名內地女網紅，以及一名台灣男遊客，其中女網紅更被指在曼谷酒吧遭人落藥，其後被帶到緬甸KK園區性侵。惟內媒疑似採訪到涉事女事主，她表示一切並非事實。

最新影片：

據內地媒體《大河報》周三（5月31日）報道，該媒體記者聯絡到疑似女事主「七七」（化名），七七認為GASO公布被救出的20多歲廣西女子，正正就是自己，但她否認自己曾被落藥、性侵，並表示自己並非「百萬粉絲網紅」，認為訊息是令自己的名聲受損。

而當時七七指出，自己尚未脫離詐騙園區，認為這些謠言很有可能令自己再次身陷險境，她亦為此要求公開道歉及澄清。

至於七七的母親也受訪指出，女兒在今年3月1日前往泰國旅遊，被賣到緬甸詐騙園區，隨後又以人民幣10萬元（約港幣11萬元）價格，被轉賣至KK園區。所幸在救援者幫助下，家屬在支付人民幣5萬元（約港幣5.5萬元）給KK園區後，七七得以解救。媽媽並澄清：

我女兒被造謠污衊。她不是什麼網紅，沒有被下藥，也更沒有被強暴。這個新聞對我女兒的聲譽造成了惡劣影響，還可能讓她重新陷入危險。

親述受騙經歷

直至今日（6月2日）《大河報》再報道，七七表示自己在救援組織幫助下，花近30個小時，於6月1日中午已從緬甸詐騙園區抵達廣西家中，並親述受騙經歷。

七七指，自己本身是在酒吧KTV工作，今年2月辭職，再加上失戀，於是就前往泰國旅遊。當時七七認識了一名女網友，對方在網上對話群組指，自己一個人在泰國感到無聊，就問有沒有人想組隊去泰國遊玩。

結果在抵達泰國素萬那普國際機場後，七七坐上了女網友為她安排的接送車輛，但對方卻沒有現身。然後第2天，七七發現自己已身處緬甸妙瓦底，直到她被送入園區兼遭沒收手機後，她才意識到自己受騙。

七七憶述，自己先後被3間公司轉賣。她先被沒收手機，而手機中各個賬戶的錢，合共人民幣8、9萬元都被轉出，再被轉賣給下一個詐騙公司。而七七表示，自己並不想做詐騙：

剛到的時候有學習的時間，每次都是剛剛學成就被賣了。我是想被賣的，因為學成後，他們就想讓你幹活（幹詐騙）。我不太想幹活。

而她所從事的公司，第一間是做海外詐騙加密貨幣生意；第二間也是海外詐騙，做股票、外匯生意，到第三個園區時，她很快就被救援組織解救。七七又指，園區內相當一部分人是自願來從事詐騙，而這些人大多為偷渡者。至於像她一樣，本來是去泰國，卻被騙至詐騙園區的人則很少。

她表示自己曾向多個救援組織求助，但未知為何被造謠遭下藥性侵。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣