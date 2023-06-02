【遊泰注意】內地女網紅遊泰國傳被落藥　被綁至緬甸KK園區遭性侵媽媽淚訴真相

▲ 泰國近日屢傳擄人事件。

泰國近日屢傳擄人事件，全球反詐騙組織GASO日前在Facebook公開訊息，指事件涉及一名內地女網紅，以及一名台灣男遊客，其中女網紅更被指在曼谷酒吧遭人落藥，其後被帶到緬甸KK園區性侵。惟內媒疑似採訪到涉事女事主，她表示一切並非事實。

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據內地媒體《大河報》報道，該媒體記者聯絡到疑似女事主「七七」（化名），七七認為GASO公布被救出的20多歲廣西女子，正正就是自己，但她否認自己曾被落藥、性侵，並表示自己並非「百萬粉絲網紅」，認為訊息是令自己的名聲受損。

而她指出，自己尚未脫離詐騙園區，認為這些謠言很有可能令自己再次身陷險境，她亦為此要求公開道歉及澄清。

至於七七的母親也受訪指出，女兒在3月1日前往泰國旅遊，被賣到緬甸詐騙園區，隨後又以人民幣10萬元（約港幣11萬元）價格，被轉賣至KK園區。所幸在救援者幫助下，家屬在支付人民幣5萬元（約港幣5.5萬元）給KK園區後，七七得以解救。媽媽並澄清：

我女兒被造謠污衊。她不是什麼網紅，沒有被下藥，也更沒有被強暴。這個新聞對我女兒的聲譽造成了惡劣影響，還可能讓她重新陷入危險。

而目前園區正派人將七七送往曼谷，將由曼谷乘機回國。惟近日報道一出，七七的媽媽憂心會令女兒再度身陷險境。

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責任編輯：羅嘉欣