【白蟻來襲】上海白蟻肆虐一夜間成群結隊飛出　專家教消滅+預防方法

▲ 上海白蟻肆虐，一夜間成群結隊飛出，專家教消滅+預防方法。

天氣悶熱，白蟻開始出動。5月31日晚，一夜間上海突然出現大量白蟻，包括路燈下、運動場，甚至闖入居民家中狂飛亂竄，「上海白蟻」的話題一度衝上微博熱搜第一，不少網民紛紛上網求助分享消滅白蟻的方法，其中甚至有網民指出「可以炸來吃」。

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近日，微博上有不少網民發布上海出現大量白蟻的照片和影片，從中可見，密密麻麻的「白蟻大軍」在天空中飛來飛去，路燈下、運動場等有光源的地方更是如此，甚至在家中洗手盆、燈具裡也鋪滿白蟻屍體，令網友們崩潰表示，「白蟻多到好像世界末日」、「一直從天上掉下來白蟻的翅膀。」

同時亦有網民發布影片詢問，「嗚嗚嗚嗚，這白蟻實在太可怕了！上海的小夥伴們要注意防護啊，為啥每年6月份上海都會飛來大量的白蟻啊？」對此，上海有專家表示，每年5月中旬至7月中旬白蟻會大量出沒，且覆蓋範圍廣闊。

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對於白蟻的肆虐，大批網民直呼「嚇人」，紛紛討論和白蟻「鬥智鬥勇」的方法，表示「晚上要關窗」，其中更有網民提到，對付白蟻「也可以用吃的」，稱「白蟻是優質的蛋白質來源，油炸味道超級好，如果有幸得到足夠的蟻后，煎了下酒超級香」。不少網民則表示不敢嘗試，但亦有網民指，「也是個消滅白蟻的思路」、「白蟻肉的味道類似三文魚」、「雲南人經常吃」。

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TOPick綜合專家的意見，列出處理及預防飛蟻的方法：

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專家指出，白蟻通常在天氣悶熱、氣壓較低的傍晚從蟻巢裡鑽出，並在燈光下飛舞，建議民衆開門窗通風時，盡量把紗窗關上，減少飛蟲的進入；保持室内清潔衛生，及時清理室内垃圾；若外面飛進少量白蟻，則需將門窗關好，並用吸塵器、滅蚊水等進行處理。

上海市物業協會白蟻專委會秘書長周敏榮表示，居民家中若發現白蟻，首先不要驚慌，先判斷白蟻是從家裡飛出還是從外面飛入。

如果少量的幾十隻，一般是從外面飛入的，此時應關好門窗，再用盛水的盆放在燈下，利用白蟻的趨光性，使其跌入水中淹死，然後把家裡打掃乾淨即可。

他强調，如果白蟻是家裡飛出的，應及時聯繫白蟻防治企業，同時要注意妥善保護好蟻害現場，不要隨意搬動、破壞蟻路、蟻巢，更不要使用刺激性殺蟲劑去噴灑或用火燒，盲目地自行消殺只會驚擾白蟻，使其四處逃匿，擴大危害範圍，有效的做法是在白蟻出現的地方用報紙或其他方法予以臨時封閉，等待專業技術人員上門處理。

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責任編輯：羅嘉欣