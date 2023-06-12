【立志行醫】目睹醫護救回爸爸立志行醫 男生DSE以1分「飲恨」讀醫4年後再逐夢

▲ Jason立志行醫。

人生道路充滿許多未知，或許會遭遇各種逆境。面對困難挫折，有些人可能會一蹶不振，有些人卻不斷成長強大。今屆領展大學生獎學金當中兩位獲獎學生，有人因中學文憑試成績一分之差等因素，一直與讀醫機會失之交臂；有人因初中階段右眼突然患上急性眼病，導致視力受損而情緒受困擾。縱然面對不同的逆境，但他們沒有向命運妥協，甚至靠着一顆堅持的心，追逐夢想，路途再迂迴，依然朝着個人目標努力前行。

父親細菌感染獲救 立志當醫生

就讀香港中文大學生物化學系四年級的薛嘉俊（Jason），於大學四年間連奪四屆領展獎學金。Jason分享，小時候父親病危時曾獲醫護「救了一命」，自此他立志成為醫生。

我爸爸在我小學五年級時不幸細菌感染，情況危殆，在醫院住了接近10個月，最終康復出院，那時感到非常慶幸，覺得醫生和護士很厲害。

▲ 薛嘉俊（Jason）在小時候父親病危時曾獲醫護「救了一命」，自此他立志成為醫生。

其後Jason於中五暑假到聯合醫院做文職義工，見證不少醫生盡力搶救病人，其中一次親眼目睹有病人突然流血不止，經醫生搶救一個多小時後才救回，令他覺得十分震撼，因此下定決心要考上大學修讀醫科。

這些經歷都讓我感受到醫生這個職業十分神聖和偉大，更堅定我從醫的理想，幫助病人。

▲ 薛嘉俊（Jason）在小時候父親病危時曾獲醫護「救了一命」，自此他立志成為醫生。

憑藉個人努力，Jason於文憑試考獲最佳七科39分的佳績，可惜以1分之差「飲恨」未獲心儀的醫學院取錄，遂選擇修讀有關連的生物化學課程，於一年級學期末嘗試向中大醫學院申請轉系，但因缺乏醫學研究相關經驗被拒；二年級再接再厲，雖然各方面表現過關，卻因有更佳錄取人選而再度被拒。

今年畢業的他決定繼續追逐夢想，以新生身份再度報讀香港中文大學及香港大學的醫學課程，期望能成為神經科醫生，既行醫，又做腦退化相關的研究。他分享道：「我找不到有一樣比medic（醫學）令我更加想做！」幸有獎學金的支持，加上兼職補習，讓他得以克服家境壓力繼續求學。

連續四年的獎學金對我幫助很大，幫補生活費，令我無後顧之憂，可以專心學業和研究。

當視力受損 靈魂也會受傷

就讀香港樹仁大學四年級心理學系的連彗心（Eleanor），同樣走過一條不平坦的人生路。在14歲那一年，Eleanor的右眼突然患上急性眼病，導致視力永久受損。突如其來的噩耗不但令她的學業大受影響，情緒亦受困擾。

因為病情反覆，我頻繁地進出醫院，所以總是缺席上課，完全趕不上學業進度，令排名從精英班墮後到留級之列。我既擔心學業，又憂慮病情，顧此失彼，從此墮入惡性循環，一蹶不振。

她意識到，當一個人視力受損時，心靈其實也會受傷。

▲ 連彗心（Eleanor）在14歲那一年，右眼突然患上急性眼病，導致視力永久受損。她立志成為健康心理學家，專注研究眼睛病患的心理健康。

冀以自身視力受損經歷 助同路人重新適應生活

「全靠我姐姐，在我自暴自棄的時候把我從谷底拯救過來，不離不棄地陪伴我，令我重新有勇氣面對人生、面對世界。」堅強的Eleanor穩定身心狀態後，急起直追學業進度，最終成功通過文憑試考入香港樹仁大學心理學系。她立志成為健康心理學家，專注研究眼睛病患的心理健康。

自大學二年級起，Eleanor在中大眼科中心開設研究項目並在國際醫學期刊刊登多篇與眼病相關的學術論文。她期望今年畢業後在英國升學，攻讀健康心理學系的碩士及博士課程，發展眼科病人視力缺損後焦慮和抑鬱的治療。

▲ 連彗心（Eleanor）在14歲那一年，右眼突然患上急性眼病，導致視力永久受損。她立志成為健康心理學家，專注研究眼睛病患的心理健康。

她表示：「視障患者伴隨焦慮和抑鬱等情緒病非常普遍，然而社會上未有專為視障患者設計的心理援助。我希望開發針對預防失明後心理創傷的認知行為治療，並以自身經歷，幫助同路人重新適應生活。」

Jason及Eleanor不約而同說，領展大學生獎學金見證和肯定了他們的努力。展望未來，二人均期望能藉個人能力回饋社會，幫助更多人。

▲ 今屆領展大學生獎學金當中兩位獲獎學生，薛嘉俊（Jason）及連彗心（Eleanor）。

220名本地大學生獲「領展大學生獎學金」

領展今年向220名本地大學生頒發獎學金，並於2月25日舉行獎學金嘉許禮，此乃四年來首次以實體形式進行，讓學生分享獲獎的喜悅。出席嘉許禮的嘉賓涵蓋全港11間大學的代表，包括香港中文大學校長段崇智教授、香港都會大學校長林群聲教授、香港浸會大學副校長（教與學）周偉立博士、其他大學的高層代表，以及來自政商界、教育界及社福界的評審團。典禮當日，約180位學生出席了由歷屆獎學金得主組成的「領展同學會」舉行的工作坊，以促進學生之間交流。

▲ 領展大學生獎學金嘉許禮。

關於領展大學生獎學金

「領展大學生獎學金」於2015年設立，資助家庭三代中第一代入讀本地大學的本地學生，並由2021/22年度起擴大獎學金合資格範圍至涵蓋11所本地大學，得獎名額增至220個。獎學金評選委員會由領展、公共機構、商界、教育界、非政府組織及社區機構代表組成，分別與合資格同學進行面試，審視他們的才能及對社會的熱誠，最後選出獎學金得主。每名得獎者除了可獲2萬元獎學金外，亦會加入「領展同學會」，參與領展提供的職業及個人發展工作坊及義工活動等。

本文獲《823頻道》授權轉載，原文為《【領展大學生獎學金系列】兩個無畏逆境的追夢故事》。

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