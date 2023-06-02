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【客艙降級】準新人坐頭等未婚夫被調去經濟艙　空姐︰機組人員無位休息

親子 12:31 2023/06/02

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有準新人原本坐頭等艙，未婚夫卻被調去經濟艙。

旅客預訂飛機航班頭等艙，卻被降級至經濟艙，遇上這種倒霉事當然覺得生氣。外國一名女子在社交平台拍片訴苦指，她與未婚夫原本坐頭等艙，空姐卻以機組人員沒位置休息為由，要求其未婚夫調去經濟艙，事後的冷處理更令這對準新人相當不滿。

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據英國《每日郵報》報道，26歲的註冊護士Danielle Schwab近日在TikTok分享，她與未婚夫Mikey Merryman從英國倫敦希斯路機場到美國芝加哥，搭乘美國聯合航空航班的經歷。她獨自坐在頭等艙拍片表示，與Mickey剛訂婚，空姐卻要求Mickey調到經濟艙坐，只因「他們想讓部分機組人員坐在頭等艙」。她不忿地說︰

我知道機組人員工作非常努力，但我們提前訂了頭等艙座位，這不公平！這種客戶服務太荒謬了！

不讓乘客降級 飛機無法起行

Danielle其後再發布一段後續影片，進一步講述她的投訴，這時她和未婚夫在一起。據他們所知，機組人員會輪流在飛機上小睡休息，但因部分座位出現問題，未有足夠位置讓機組人員休息，因而要求4名頭等乘客包括Mickey轉坐經濟艙。如果沒有足夠的座位給機組人員，不安排乘客降級或轉搭翌日航班，飛機無法起行。

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空姐指這情況不常見，Danielle和Mikey卻不幸遇上了。Mickey透露他們下飛機時，獲客戶服務人員送上一張快速通行證，卻沒為他們的下一次航班升級。工作人員向他們表示無能為力，並建議他們在網上索取賠償。

美國聯合航空公司發言人其後指出，「我們通常為機組人員預留的休息座位，在這次航班上起不了作用，所以很遺憾，我們不得不將乘客安排到Premium Plus（豪華經濟艙），而不是取消航班。」他們理解客戶的不滿，正在退還他們機票的差價，並為他們每人提供1,500美元（約11,800港元）的旅行禮券。

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責任編輯︰王明芳

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