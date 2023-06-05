中國戲曲節匯集九台特色戲曲及藝團　經典《白蛇傳》《牡丹亭》《六國大封相》

戲曲是一個具有悠久歷史和文化底蘊的表演藝術，為中國傳統文化的重要組成部分，其中糅合豐富的音樂、舞蹈、語言、戲劇和文學元素，對中華文化的傳承與發展有深遠影響。自2010年起舉辦的中國戲曲節，過往一直為觀眾引入高水平的戲曲節目，今年亦一如以往，集合眾多戲曲劇種及優秀藝團，於六至十月於香港各大舞台上演連番好戲，今年更加碼於維多利亞公園搭建大型戲棚，帶來多齣傳統粤劇戲碼作壓軸節目，與廣大戲迷相聚並弘揚戲曲藝術文化。

▲ 今年中國戲曲節再集合眾多戲曲劇種及優秀藝團臨港演出，節目場場經典。

必看開幕節目 京劇青衣流派



戲曲在中國社會中具有重要的地位，它不僅是一種娛樂表演，更是促進社會交流的途徑之一。觀看戲曲演出不僅可以使現代人體驗到中國傳統文化的精華，還可以了解中國社會從古至今的價值觀和生活方式，促進文化之間的交流和理解。

今年戲曲節的開幕節目，將為觀眾呈現京劇藝術大師、四小名旦之一，張君秋京劇青衣流派的典雅柔美。首場《狀元媒》是張派代表劇目及北京京劇院著名劇目，半個多世紀前漢劇大師陳伯華將此劇劇本和鳳冠贈予張君秋，從而成為京劇新創劇目。是次由前北京京劇院一團團長、中國戲劇梅花獎得主、張君秋入室弟子王蓉蓉飾演柴郡主一角，演繹這齣張派經典。第二場則為武戲《戰馬超》及輕鬆詼諧的張派著名喜劇《詩文會》，壓軸一場則以王蓉蓉的首本戲及其師傅張君秋早年代表作之一《金山寺‧斷橋‧雷峰塔》作結。前半部文武崑亂俱全，後半部以張派唱功見長，豐富多彩。

▲ 北京京劇院開幕節目《狀元媒》，由前北京京劇院一團團長、中國戲劇梅花獎得主、張君秋入室弟子王蓉蓉飾演柴郡主一角。

▲ 開幕節目壓軸一場以王蓉蓉的首本戲及其師傅張君秋早年代表作之一《金山寺‧斷橋‧雷峰塔》作結。

不同戲種《白蛇傳》文武崑亂俱全



中國戲曲節2023精選的九台節目各具特色，盡顯戲曲藝術的絢麗姿彩。除了上述張派京劇的《金山寺‧斷橋‧雷峰塔》外，亦特別匯集另外兩個不同劇種的《白蛇傳》。浙江婺劇藝術研究院載譽重臨演出「文戲武做」的《白蛇傳》及多齣折子戲，其〈斷橋〉早有「天下第一橋」的美譽；四川省川劇院則帶來以絕活見長的《白蛇傳》，有別於大家耳熟能詳的白蛇故事，其白娘子允文允武，小青分別以武生給花旦應工，以雌雄兩面輪流串演，別具一格，加上改編自三國的《和親記》，講述劉備與孫尚香的故事，盡顯巴蜀風情。

▲ 浙江婺劇藝術研究院（左）及四川省川劇院（右）將演繹不同劇種的《白蛇傳》。

除了武戲和絕活，今年戲曲節也請來江蘇省蘇州崑劇院亦將以原班陣容為香港觀眾演出浪漫唯美的青春版《牡丹亭》上中下本。此劇由著名作家白先勇策劃，至今已巡演逾三百場。久經磨練的沈豐英及俞玖林將再度攜手，演繹湯顯祖筆下「情不知所起，一往而深」，一段超越生死的愛情故事。香港代表方面，「粤劇武生藝術專場」中，著名粤劇武生廖國森將夥拍名伶李龍、尹飛燕、阮兆輝等，演出有「武生王」美譽的已故名伶靚次伯的名作，包括《六國大封相》中的「坐車」功架、《龍鳳爭掛帥》中近年罕有演出的武生行當戲份及〈葬馬〉排場。

▲ （左）江蘇省蘇州崑劇院帶來青春版《牡丹亭》；（右）粤劇武生藝術專場將演出已故名伶靚次伯的名作。

曲劇與漢劇 國家級非物質文化遺產



每屆戲曲節均會為觀眾帶來不少國家級非物質文化遺產的戲曲劇種，今年包括首次參與戲曲節，及鮮有在港演出的有漢劇和曲劇。武漢漢劇院以漢劇大師陳伯華及胡和顏的得意弟子、中國戲劇梅花獎得主、國家一級演員王荔，聯同國家一級演員李青、孫偉、熊國强及張志文等優秀演員傾力演出漢劇經典《宇宙鋒》、《亡蜀鑒》及《二度梅》，讓廣大戲迷一睹漢劇風采。漢劇原稱「楚曲」及「漢調」，有近四百年歷史，是中國最古老的劇種之一，2006年更被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。

▲ 首次參與中國戲曲節的武漢漢劇院，將帶來三齣漢劇經典，包括《宇宙鋒》、《亡蜀鑒》及《二度梅》，讓廣大戲迷一睹漢劇風采。

另一地方特色劇種河南曲劇於2006年亦被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。其別稱「高台曲」，起始於清末民初鼓子曲與踩高蹺的相結合，後來去掉高蹺裝置並登上戲劇舞台，由一般民間歌舞演變為正式的戲曲形式。今年河南省曲劇藝術保護傳承中心將以淳樸的藝術風格，呈現民間生活寫照，由河南曲劇「中國戲劇梅花獎第一人」楊帥學及梅花獎得主方素珍，連同一眾資深國家一級演員帶來曲劇代表劇目《風雪配》、《卷席筒》、《陳三兩》，以及兩場經典折子戲。

▲ 河南省曲劇藝術保護傳承中心將以淳樸的藝術風格，帶來河南曲劇代表劇目《風雪配》、《卷席筒》、《陳三兩》。

越劇小生四大流派 維園傳統戲棚壓軸



至於別具魅力的越劇，由來自多個不同院團、逾十位中國戲劇梅花獎得主，來港演出四大越劇小生流派的經典長劇，眾星雲集，打破劇團界限，實在令人期待。而多齣傳統粤劇戲碼亦將作為今年戲曲節的壓軸節目，於維多利亞公園三號足球場所搭建的大型戲棚上演。多場特設講座、藝人談、展覽及戲曲電影欣賞活動現正陸續舉行，集表演與藝術導賞推廣之餘，亦重現「太平處處是優場」的情景，全民同歡，享受一趟豐盛的戲曲之旅。

▲ 越劇梅花獎得主眾星雲集，星光熠熠。

▲ 多齣傳統粤劇戲碼亦將作為今年的壓軸節目，於維多利亞公園大型戲棚上演。

中國戲曲節2023：www.cof.gov.hk/2023/tc/index.html

（特約）