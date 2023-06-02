【食物中毒】大懵長者誤將水仙球根當洋蔥　聚餐煮燉肉致7人食物中毒入院

▲ 大懵長者誤將水仙球根當洋蔥，聚餐煮燉肉致7人食物中毒入院

煮食時要小心選用材料！日本千葉縣發生一宗集體食物中毒事件，經過調查發現，起因為有人誤將水仙球根當作洋蔥，並加入燉肉料理中，結果導致7人食用後中毒。據報造成事故的水仙球根是由當事人的朋友郵寄送贈，友人亦已在包裹內註明是水仙球根，但當事人疑似因為年事已高而不慎忽略。

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綜合日媒報道，居住於千葉縣御宿町的2名男性與5名女性，在5月28日晚上一同食用了燉肉料理，約半日後陸續出現嘔吐、腹痛等症狀，29日送院求醫後證實為食物中毒。據報，7名當事人年齡介乎71至87歲，事發時他們正一同聚餐，其中一名長者誤將友人贈送的水仙球根當作洋蔥，加入料理中一同烹飪，因而導致集體食物中毒。所幸7名長者送院治理後皆無大礙，目前正在恢復中，沒有人需要住院。

當事人表示，水仙球根是由友人寄送，雖然對方在包裹上有附上紙條註明，但他卻完全沒注意到，「以為是洋蔥就吃了。」

事實上，水仙花的球根和葉均含有生物鹼，如不慎誤食會出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀，嚴重者甚至會危及生命。由於水仙球根外型與洋蔥極為相像，因此經常發生誤食事件。日本茨城縣今年3月亦曾發生類似事件，有民眾誤將水仙球根當作洋蔥加進咖哩內，結果導致一家3口食物中毒。

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責任編輯：羅嘉欣