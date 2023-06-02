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【好睡好起】38度下方東昇衣服濕透　「前天文台台長」林超英堅持不開冷氣：唔辛苦！

娛樂 12:48 2023/06/02

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天文台前台長林超英即場示範高溫入睡。

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的TVB資訊節目《好睡好起》現正播放，今晚（6月2日）播出的一集將會邀得有「科學怪人」之稱的天文台前台長林超英擔任嘉賓，跟大家分享其「無冷氣之家」。

林超英曾揚言會花10年時間去證明自己不需要開冷氣，且即場示範高溫入睡。

【好睡好起】方東昇測試辦公室午睡可「眠」性　 黃曉瑩「漢堡包」睡枕超可愛

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裝睡的男孩

昨晚（1日）播出的主題是午睡，三名主持替校方「巡查」同學是否入睡，方東昇問：「邊位小朋友瞓著請舉手？」

竟然有位小男孩舉手，面對黃曉瑩追問為何睡著也能舉手，小男孩說：「因為聽到你講嘢。」黃曉瑩再追問他是否爛瞓豬，小男孩出其不意打噴嚏，後來舉手直認是「爛瞓豬」，可愛及誠實程度爆燈。

面對「睡態百出」的小朋友，校長笑言難分真與假：「我走近哄他睡以為他睡了，當我緩緩起來，他會偷看你是否離開，簡直係視帝視后。」

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造訪天文台前台長之家

今晚播出的《好睡好起》主題為「睡眠狂熱」，探討溫度如何影響睡眠質素。

採訪隊登門造訪有「科學怪人」之稱的天文台前台長林超英，了解「無冷氣之家」如何運作。

林超英曾於FB揚言：「用了十年時間證明，沒有冷氣不會死。」、「開冷氣是心中有鬼」。

【好睡好起】方東昇爆金句探討睡眠窒息症　實測坊間四大「止鼾神器」【有片】

（《好睡好起》）

林超英堅持不開冷氣

受訪當日室外超過38度，主持之一的方東昇於採訪期間熱得衣服也濕透，堅持不開冷氣的林超英仍神態自若、活潑風趣，拿著「溫度槍」左嘟右嘟大搞氣氛，又大力鼓吹「小林退熱法」，更大拋金句自勉「熱，但唔辛苦！」

方東昇笑言：「你是環保鬥士，我們頂多是一粒環保豆豉」。

林超英又帶攝製隊直入睡房，逐一介紹「降溫法寶」，之後更即場示範高溫入睡。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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