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【打擊冒牌】海關搜拆貨場檢7.8萬件冒牌貨　市值4,400萬元

社會 11:47 2023/06/02

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

海關搜拆貨場檢7.8萬件冒牌貨，市值4,400萬元。（曾秋文攝）

海關展開代號「追跡者」的執法行動，在上月一連兩星期打擊跨境轉運冒牌侵權貨物活動，共檢獲7萬8千件懷疑冒牌物品，市值4,400萬元。行動中共拘捕3人（55至57歲），現已獲准保釋候查。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官楊元昇表示，本港擁有全球物流轉運樞紐的世界地位，本地的拆貨場亦擔當重要角色，每日處理大量貨物，不法分子利用拆貨場作為掩護，用作轉運冒牌物品。海關分析後鎖定多個拆貨場，出動多名人員，偵破22宗案件，檢獲7.8萬件侵權物品，當中包括手錶、手機配件、手袋、波鞋和衣服，市值4,400萬元及拘捕3人，他們涉嫌違反「商品說明條例」和「版權條例」。

相對過去同樣針對拆貨場的冒牌貨行動，今次檢獲的物品是最多的一次。海關表示，案中大部分貨物會轉運到外地，包括歐美、中東、非洲和南亞等地。

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記者：曾秋文

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