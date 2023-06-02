【電影試映】《全個世界都有電話》6月22日試映場　插曲《Gilberto》現周國賢蔡思韵鬥氣夫妻畫面

▲ 在即將推出的新作《全個世界都有電話》，黃浩然再次與擅長Bossa Nova曲風的唱作人顏培珊（Shandy Gan）合作，更邀請本地爵士音樂教父羅尚正（Ted Lo）負責編曲及共同監製，催生出《Gilberto》這一首電影原創插曲。

黃浩然導演一向喜歡在電影中選用香港獨立音樂，去年推出電影《緣路山旮旯》大受歡迎，更獲讚譽為「配合劇情的獨立音樂盛宴」。在即將推出的新作《全個世界都有電話》，黃浩然再次與擅長Bossa Nova曲風的唱作人顏培珊（Shandy Gan）合作，更邀請本地爵士音樂教父羅尚正（Ted Lo）負責編曲及共同監製，催生出《Gilberto》這一首電影原創插曲。

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歌曲官方MV有戲中周國賢及蔡思韵的鬥氣夫妻片段之外，更特別收錄了蔡思韵為拍攝《全個世界都有電話》飾演咖啡師而學調咖啡的幕後花絮，讓觀眾一窺拍攝背後的有趣點滴。

黃浩然導演表示：「周國賢在電影中忘記帶手提電話的一天，其實是根據我自己的真實經驗誘發靈感寫成。在寸步難行的時刻，你唯一記得的求助電話號碼，對你肯定意義非凡。《全個世界都有電話》探討的是現代人和智能電話的關係，輕輕鬆鬆引發反思，希望觀眾能取得共鳴。我跟顏培珊在《緣路山旮旯》以及《全個世界都有電話》都同時兼任音樂總監，而Shandy這首《Gilberto》是她一貫的Bossa Nova風格，清新曲風配合電影中周國賢及蔡思韵的現代夫妻關係，特別配合後者在長洲咖啡店工作的場面。」

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責任編輯︰陳珈希