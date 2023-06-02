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【收受利益】涉收受手錶及虛報逾6,000元開支　馬會前經理被控5罪准保釋候訊

社會 11:53 2023/06/02

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被告朱磊准保釋候訊。（梁錦麟攝）

香港賽馬會前經理涉收受合作機構1隻手錶，以及提交表格向馬會訛稱與業務伙伴舉行聚餐，報銷逾6,000元，遭廉署落案起訴公職人員接受利益等5罪，案件今（2日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至7月21日再訊，以待辯方索取文件及法律意見，其間被告准以現金5,000元等條件保釋。

被告朱磊（50歲，報稱無業），被控1項公職人員接受利益，以及4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後再訊，以待辯方索取文件及被告索取法律意見，另提出保釋申請。控方不反對保釋，裁判官將案件押後至7月21日再訊，被告准以現金5,000元保釋，其間須居住在報稱地址內，以及不得直接或間接騷擾控方證人。

控罪指，被告身為公職人員，即香港賽馬會高級項目經理(發展及市場)，於2018年11月23日在香港，從 AMEEUW Nathan 接受利益，即接受形式為1隻手錶的饋贈，作為被告傾向優待 EEM Asia Limited的誘因。

控罪續指，被告另使用4份日期為2018年10月5日至2019年5月9日的申請發還費用表格，關於申請發還 2018年8月至2019年4月間的工作聚餐款待費用，而該文件是對香港賽馬會有利害關係，及在要項上載有虛假陳述，即被告於上述期間內業務款待 EEM Asia Limited 的余美惠，以及Manchester
United Football Club Limited 的 James TURNER及鄭朗生招致開支共6,256.2元。

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記者：梁錦麟

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