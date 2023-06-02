【不老男神】吳啟華獲富婆邀回香閨慶生　「白富美」跟兩任前妻有三大共通點

▲ 吳啟華獲「白富美」邀回香閨慶祝59歲生日，引來網民揣測迎第三春之說。

吳啟華早年轉戰內地發展撈得風生水起，除了幕前演藝工作，亦有跟友人合資開製作公司，榮升為老闆。

繼早年在中山置業後，2018年再在大灣區一次過購買6個單位收租，平均每間市值160萬元。去年他在深圳再買樓自住，上月再被爆睇過億豪宅，似乎有意再置業。

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送茅台酒+「勞力士」慶祝

上月踏入59歲生日的吳啟華，獲一名貌似Janice Man的年輕美女富婆邀回家作客慶生，並以「給不老男神」形容華哥，她寫道：「給不老男神慶生，家宴是對朋友的最高禮遇～華哥生日快樂，所有好朋友都過來給華哥慶祝生日。」

她將當日飯聚相片放到小紅書與眾同樂。見到她為壽星送上「勞力士」蛋糕祝賀之餘，作為主人家更拿了數支茅台酒招待客人，相當之豪氣。

穿上橙色polo恤的吳啟華十分sharp醒，彷彿減齡10歲。雖然展現著燦爛笑容，但與美女富婆合照時就略顯拘謹。

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這位28歲美女小富婆來頭不少，是一名高級珠寶品牌創辦人，同樣是翡翠鑒定師及寶石鑒定專家。除親自到開採場地督工，亦經常出入各大拍賣會，凡事親力親為。

其社交平台不時晒出豪宅、珠寶首飾、名車等奢華生活照，亦分享不少性感靚相，非常大方。

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兩段婚姻

吳啟華有過兩段失敗婚姻，第一任妻子Varintra為泰國富家女，二人於1992年結婚，1995年便離婚，婚姻僅維持3年。

直到2007年與第二任妻子、內地演員石洋子再婚，對方比自己年輕21歲，二人無懼父女戀發展成為夫妻，並誕下一女吳熙兒，可惜結婚7年便離婚收場。

▲ 與第二任妻子石洋子誕下一女。

不少網民對吳啟華的感情生活十分關注，指這位年輕美女富婆與吳啟華兩名前妻有三大共通點：跟首任前妻一樣是富婆、跟第二任妻子石洋子一樣年輕，第三同樣是美女，一眾網民揣測吳啟華是否成功覓到第三春！

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