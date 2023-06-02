【搶人才】楊何蓓茵指不會為大三學生考取公務員放低標準　公務員自由度低說法不屬實

▲ 楊何蓓茵指不會為大三學生考取公務員放低標準，並指公務員自由度低說法不屬實。（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵昨日（1日）公布，今年起接受大學三年級或將升讀三年級的學生投考公務員。她今早（2日）在電台節目強調，當局不會降低相關能力要求，並指招聘時間會長於私人企業。對於坊間認為公務員自由度低，她則表示該看法未必屬實。

楊何蓓茵指，過去在就業博覽知悉有不少非應屆學生希望可以加入公務員。她認為，提早接受大學生投考可讓學生提早裝備自己，政府亦會提供實習機會，減少入職後的適應期。但她強調，不會降低相關能力要求。

她又指，私人市場亦普遍會提早招聘學生，政府需與時並進，網羅合適的人才，希望時間上做更好的配對，但當局對招聘人數並無硬性指標。但她亦指出，投考公務員的時間較私人市場長，並強調政府堅持珍貴原則，會讓所有投考人均獲得基本考核機會，而相反私人市場或會在面試途中已完成招聘。

對於外界認為的公務員工作自由度較低，她則指，「相信同學仔入到嚟嘅環境唔係某啲描繪咁。」至於當局規定獲錄取的學生，需要在指定時間內畢業。她解釋，希望聘請的公務員具一定水準，但若因意料不到的事情，令該學生未能如期完成學業，則會酌情處理。

香港人力資源管理學會會長孔于人歡迎政府的做法。他認為學生提早收到錄取通知後，心態會更為踏實，亦會更專注學業，相信對學生有一定吸引力。

他又指，坊間普遍對公務員的看法為工作穩定及福利好，至於私人企業的工作環境則相對靈活彈性，工作與生活取得平衡較為「貼地」，甚至會嘗試四天工作周，「政府呢方面相對追得慢啲。」

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記者：解青羽