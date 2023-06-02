【抗癌鬥士】4期肺癌病人月花6萬免疫治療燃生機　盼同路人共享平等治療機會

▲ 四期肺癌患者陳子輝現時生活已回復正常，每日行萬多步、做適量運動。「有得玩就玩，打下牌，與朋友傾下計。」做個開心快活人。 （被訪者提供）

第四期肺癌已屆晚期，過往患者5年存活率小於10%，近年大力發展的免疫療法，改寫了癌症治療的發展，也延長了部分晚期肺癌病人的壽命。

一針免疫治療需數萬港元，縱申請政府資助也需計算PD-L1蛋白水平分數，「低分」一群也盼獲同享平等治療機會。

陳子輝今年68歲，在2017年63歲時證實患上第四期肺癌，他憶述當時沒半點徵狀。「發現原因是我年年都去驗身，照X光時照到有異樣，進一步檢測是右邊肺部有一4厘米腫瘤，在淋巴也發現有兩粒腫瘤。」

他家族中無患肺癌歷史，年輕時曾在相機廠做噴油和煙廠各十多年，他說這可能有些影響。

對癌魔來訪，他沒亂了陣腳，找不同醫生尋求治療意見。「其實我都有驚，一怕個病醫不好，二怕應付不到醫藥費。我在網上瀏覽肺癌資訊，如果藥物對我無效，可以好快離世。」 為專心抗病，他辭掉了當時任職的保安工作。

▲ 陳子輝與太太和兩個女兒合照。 （被訪者提供）

治療效果理想

醫生指他腫瘤生長在肺部尾端，不近氣管，所以無肺癌常見的咳嗽徵狀。抽組織化驗後，他體內的PD-L1蛋白水平有70（腫瘤樣本的PD-L1蛋白表達水平愈高，臨床上免疫療法的效用愈大。），主診醫生建議他用免疫治療。「我總共打了79針，癌指數本為73（正常為5之內），打第一針免疫治療跌至60幾，一路打一路降，至1.7已找不到腫瘤，反應理想。」

免疫治療需3星期打一針，吊針半小時，一個月花約6萬，陳先生兩個女兒、親戚朋友都伸出援手。「療法貴過黃金，捱過自費的40多針，經濟壓力非常沉重，已達山窮水盡，有想過停止接受治療。」幸好當時政府宣布將免疫治療關愛基金資助提供予「高分蛋白水平」患者，他因此可繼續療程，完成其後的30多針。

盼「「低分」一族也獲資助

陳子輝自去年10月尾打完最後一針免疫治療後，今年2月也進行過電腦掃描，兩邊肺部都正常。現在已無繼續做免疫治療，幾個月覆診一次，生活回復正軌，也重返職場。

「不知情況的人，不覺得我是一個病人。如果啱用的，免疫治療真的好有效，希望政府能放寬審核資格，資助蛋白水平低的癌症病人也有機會進行免疫治療，救人一命，助他們度過難關。」

最後他寄語同路人，面對癌症最重要是放鬆心情，對自己對治療也要有信心。「整天全副心思去想住個病反而不好，同癌細胞鬥長命，抗癌藥和治療推陳出新，做人樂觀些就有希望。」

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同病同藥卻不同藥費

免疫治療用於晚期具PD-L1蛋白水平表現的非小細胞肺腺癌上，已獲國際認可多年，可是本港政府只資助高PD-L1 蛋白水平患者。PD-L1蛋白水平低分的患者，未能像「高分」患者那樣，可以申請關愛基金資助。這群「低分」的肺癌患者無法獲得政府資助的免疫治療，即使與「高分」肺癌病友於公立醫院使用同一種藥，卻承受不一樣的藥費。

病人組織同路人同盟爭取平等醫治機會，秘書陳偉傑表示：「希望政府可盡快改善這個問題，將免疫治療的資助擴展至所有適合的晚期肺癌病人（具PD-L1蛋白水平），給他們一個公平而有效的治療機會。」

臨床腫瘤科專科李浩勳醫生指出：「大約60%病人被診斷患肺癌時已是第四期，不適合進行手術。因此，醫學界近來集中研發精準治療，以幫助晚期肺癌病人。10數年前標靶藥的硏發為部份晚期肺癌患者帶來希望。8年前免疫治療的推出，令PD-L1蛋白水平患者可選擇單一免疫治療或免疫治療聯合化療，並已有5年國際存活數據，因而成為國際晚期肺癌治療的用藥指標。」

記者：周美好