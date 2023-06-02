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【泰國旅遊】泰國旅遊局送50萬請港人去玩　買機票報團自由行位位減$1,000

休閒消費 12:13 2023/06/02

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泰旅局大送 50萬請香港人去泰國玩。

泰國政府旅遊局香港辦事處希望以2023年度旅遊主題「泰國新一頁」，帶香港朋友創造更有意義的泰國旅遊新體驗。由6月3日起至6月16日，泰旅局與旺角招商永隆銀行中心3樓旅遊中心裏的9大旅行社，合作推出終極旅遊優惠，港人凡購買任何泰國旅遊產品，包括機票、酒店、旅行團或自由行套票，每位即減$1,000。

優惠將會分兩輪推出，每個旅行證件名稱在購買時只能享用一次「即減$1,000」優惠。6月3日至6月9日第一輪參與的旅行社包括有另類遊、永安旅遊、旅遊360、專業旅運和賞旅遊。

而6月10日至6月16日第二輪參與的旅行社則有香港中國旅行社、東瀛遊、美麗華旅遊和新華旅遊。優惠數量有限，先到先得，詳情可向旅遊中心各大旅行社查詢。

泰國是港人熱門旅遊地。（官網圖片）

另外，由即日起至6月30日，旺角招商永隆銀行中心3樓旅遊中心更會換上泰國風裝潢。大家可到現場影靚相打卡，inbox 「#夏日泰度」照片至泰旅局官方Facebook專頁，有機會贏取來回香港、曼谷Emirates 商務艙機票兩張，名額一位，詳情請留意泰旅局官方Facebook專頁。

記者︰黃依情

 

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