【令人心痛】3歲女童返學突抽搐兩次猝死 家屬翻查CCTV控訴：老師一直玩手機

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雲南昆明一名3歲多女童日前上學期間突然離世，家屬之後翻查CCTV，見到女兒曾抽搐兩次，間隔1個半小時，但「老師一直在那裡滑手機」。當地教體局回應，正在對園方和家屬進行調解，警方已介入調查。

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綜合内地媒體報道，事發於周二，據死者父親透露，女兒萱萱一直身體健康，當日早上8點許送到堡灣流海幼兒園，下午1點15分左右突接到學校來電，稱女兒已離世。

他驚聞噩耗後到幼兒園查看CCTV，見面當日上午11時20分許，女兒突發抽搐過一次。12時50分，又嚴重抽搐一次，旁邊的幼兒叫來老師，但此時為時已晚，「之前那麼長時間，巡查老師一直在那裡滑手機。」

報道指，當地教育體育局相關工作人員表示，家屬情緒較激動，相關負責人在參加園方和家屬雙方的調解，目前，當地警方介入調查，關於幼兒具體的死亡原因待查。

公開資料顯示，涉事的昆明市官渡區吉的堡灣流海幼兒園，成立於2016年，該社會組織註冊資金50萬人民幣，業務範圍是「學前幼兒教育」。

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責任編輯︰王明芳