【急症服務】廣華醫院新急症室病人最長輪候22小時 院方籲非緊急病人另外求診
社會 13:49 2023/06/02
廣華醫院新急症室已於本周三（31日）啟用，惟急症室需求仍然高企，截至今日（2日）中午12時，病人候診時間仍超過8小時。
廣華醫院發言人表示，注意到自新急症室投入服務後，近日到急症室求診的病人數目顯著上升，由平日約300人上升至超過400人，其中大部分為次緊急或非緊急病人，導致部分病人有可能需要等候較長時間。
為確保有緊急醫療需要的病人可適時獲得急症服務，院方呼籲病情穩定及輕微的非緊急病人，應盡量到普通科門診或私家醫生接受治療。
發言人強調，醫院會繼續按照病人病情的輕重緩急提供合適的治療。
據醫管局內部系統顯示，截至下午1時半，廣華醫院有166名病人正在輪候診症，病人最長輪候時間達22小時，屬今日全港急症室之冠。
有醫管局醫護表示，過往輪候時間最高的三間醫院普遍是威爾斯、聯合以及伊利沙伯醫院，不排除因為廣華新急症室啟用，令部分病人湧至該院求診。
|急症室最長等候時間
|急症室會優先診治被分流為危殆、危急和緊急的病人，其他病人候診時間最長如下:
|港島區
|柴灣
|東區醫院
|超過 4 小時
|薄扶林
|瑪麗醫院
|超過 5 小時
|灣仔
|律敦治醫院
|超過 2 小時
|九龍區
|葵涌
|瑪嘉烈醫院
|超過 8 小時
|深水埗
|明愛醫院
|超過 2 小時
|旺角
|廣華醫院
|超過 8 小時
|油麻地
|伊利沙伯醫院
|超過 1 小時
|觀塘
|基督教聯合醫院
|超過 8 小時
|新界區
|屯門
|屯門醫院
|超過 2 小時
|天水圍
|天水圍醫院
|超過 3 小時
|元朗
|博愛醫院
|超過 3 小時
|上水
|北區醫院
|超過 3 小時
|大埔
|大埔那打素醫院
|超過 3 小時
|沙田
|威爾斯親王醫院
|超過 8 小時
|荃灣
|仁濟醫院
|超過 2 小時
|東涌
|北大嶼山醫院
|超過 1 小時
|長洲
|長洲醫院
|超過 1 小時
|將軍澳
|將軍澳醫院
|超過 3 小時
|資料來源：醫管局
最後更新：02/06/2023 12:00
|附註：
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記者：黃穎津