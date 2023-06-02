  • 33°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 13:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【急症服務】廣華醫院新急症室病人最長輪候22小時　院方籲非緊急病人另外求診

社會 13:49 2023/06/02

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

廣華醫院病人候診時間仍超過8小時。（資料圖片）

廣華醫院新急症室已於本周三（31日）啟用，惟急症室需求仍然高企，截至今日（2日）中午12時，病人候診時間仍超過8小時。

廣華醫院發言人表示，注意到自新急症室投入服務後，近日到急症室求診的病人數目顯著上升，由平日約300人上升至超過400人，其中大部分為次緊急或非緊急病人，導致部分病人有可能需要等候較長時間。

為確保有緊急醫療需要的病人可適時獲得急症服務，院方呼籲病情穩定及輕微的非緊急病人，應盡量到普通科門診或私家醫生接受治療。

發言人強調，醫院會繼續按照病人病情的輕重緩急提供合適的治療。

據醫管局內部系統顯示，截至下午1時半，廣華醫院有166名病人正在輪候診症，病人最長輪候時間達22小時，屬今日全港急症室之冠。

有醫管局醫護表示，過往輪候時間最高的三間醫院普遍是威爾斯、聯合以及伊利沙伯醫院，不排除因為廣華新急症室啟用，令部分病人湧至該院求診。

急症室最長等候時間
急症室會優先診治被分流為危殆、危急和緊急的病人，其他病人候診時間最長如下:
港島區
柴灣 東區醫院 超過 4 小時
薄扶林 瑪麗醫院 超過 5 小時
灣仔 律敦治醫院 超過 2 小時
九龍區
葵涌 瑪嘉烈醫院 超過 8 小時
深水埗 明愛醫院 超過 2 小時
旺角 廣華醫院 超過 8 小時
油麻地 伊利沙伯醫院 超過 1 小時
觀塘 基督教聯合醫院 超過 8 小時
新界區
屯門 屯門醫院 超過 2 小時
天水圍 天水圍醫院 超過 3 小時
元朗 博愛醫院 超過 3 小時
上水 北區醫院 超過 3 小時
大埔 大埔那打素醫院 超過 3 小時
沙田 威爾斯親王醫院 超過 8 小時
荃灣 仁濟醫院 超過 2 小時
東涌 北大嶼山醫院 超過 1 小時
長洲 長洲醫院 超過 1 小時
將軍澳 將軍澳醫院 超過 3 小時
資料來源：醫管局
最後更新：02/06/2023 12:00
附註：
  1. 上述數據是統計過去數小時的最長等候時間，只供參考，並非預計等候時間。
  2. 急症室須處理突發意外傷者及危重病人，因此未能準確提供預計等候時間，敬請見諒及耐心等候。
  3. 最長等候時間顯示上限為8小時，表示急症室正處理大量等候已久的病人。
  4. 本網站/程序已盡力確保數字及資訊正確與無誤，但一切以官方公布作準。
香港經濟日報版權所有 © 2020

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【打擊冒牌】海關搜拆貨場檢7.8萬件冒牌貨　市值4,400萬元
今日 11:47
【打擊冒牌】海關搜拆貨場檢7.8萬件冒牌貨　市值4,400萬元
【收受利益】涉收受手錶及虛報逾6,000元開支　馬會前經理被控5罪准保釋候訊
今日 11:53
【收受利益】涉收受手錶及虛報逾6,000元開支　馬會前經理被控5罪准保釋候訊
【搶人才】楊何蓓茵指不會為大三學生考取公務員放低標準　公務員自由度低說法不屬實
今日 11:58
【搶人才】楊何蓓茵指不會為大三學生考取公務員放低標準　公務員自由度低說法不屬實
【男子墮海】荃灣一男子墮海　途人報警昏迷送院
今日 12:17
【男子墮海】荃灣一男子墮海　途人報警昏迷送院

你可能感興趣

【打擊冒牌】海關搜拆貨場檢7.8萬件冒牌貨　市值4,400萬元
今日 11:47
【打擊冒牌】海關搜拆貨場檢7.8萬件冒牌貨　市值4,400萬元
【收受利益】涉收受手錶及虛報逾6,000元開支　馬會前經理被控5罪准保釋候訊
今日 11:53
【收受利益】涉收受手錶及虛報逾6,000元開支　馬會前經理被控5罪准保釋候訊
【搶人才】楊何蓓茵指不會為大三學生考取公務員放低標準　公務員自由度低說法不屬實
今日 11:58
【搶人才】楊何蓓茵指不會為大三學生考取公務員放低標準　公務員自由度低說法不屬實
公立醫院 廣華醫院 葵涌 荃灣 天水圍 深水埗 油麻地 大埔 東涌 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【閃電劈入屋】屯門和田邨大廈疑被雷劈　雷電疑劈中一單位【有片】
12:40 2023/06/01
【閃電劈入屋】屯門和田邨大廈疑被雷劈　雷電疑劈中一單位【有片】
【求職陷阱】25歲女子墮高薪招聘騙案被強姦禁錮毆打 恐怖37天地獄經歷曝光
12:38 2023/06/01
【求職陷阱】25歲女子墮高薪招聘騙案被強姦禁錮毆打 恐怖37天地獄經歷曝光
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
13:39 2023/06/01
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因