【急症服務】廣華醫院新急症室病人最長輪候22小時　院方籲非緊急病人另外求診

▲ 廣華醫院病人候診時間仍超過8小時。（資料圖片）

廣華醫院新急症室已於本周三（31日）啟用，惟急症室需求仍然高企，截至今日（2日）中午12時，病人候診時間仍超過8小時。

廣華醫院發言人表示，注意到自新急症室投入服務後，近日到急症室求診的病人數目顯著上升，由平日約300人上升至超過400人，其中大部分為次緊急或非緊急病人，導致部分病人有可能需要等候較長時間。

為確保有緊急醫療需要的病人可適時獲得急症服務，院方呼籲病情穩定及輕微的非緊急病人，應盡量到普通科門診或私家醫生接受治療。

發言人強調，醫院會繼續按照病人病情的輕重緩急提供合適的治療。

據醫管局內部系統顯示，截至下午1時半，廣華醫院有166名病人正在輪候診症，病人最長輪候時間達22小時，屬今日全港急症室之冠。

有醫管局醫護表示，過往輪候時間最高的三間醫院普遍是威爾斯、聯合以及伊利沙伯醫院，不排除因為廣華新急症室啟用，令部分病人湧至該院求診。

急症室最長等候時間 急症室會優先診治被分流為危殆、危急和緊急的病人，其他病人候診時間最長如下: 港島區 柴灣 東區醫院 超過 4 小時 薄扶林 瑪麗醫院 超過 5 小時 灣仔 律敦治醫院 超過 2 小時 九龍區 葵涌 瑪嘉烈醫院 超過 8 小時 深水埗 明愛醫院 超過 2 小時 旺角 廣華醫院 超過 8 小時 油麻地 伊利沙伯醫院 超過 1 小時 觀塘 基督教聯合醫院 超過 8 小時 新界區 屯門 屯門醫院 超過 2 小時 天水圍 天水圍醫院 超過 3 小時 元朗 博愛醫院 超過 3 小時 上水 北區醫院 超過 3 小時 大埔 大埔那打素醫院 超過 3 小時 沙田 威爾斯親王醫院 超過 8 小時 荃灣 仁濟醫院 超過 2 小時 東涌 北大嶼山醫院 超過 1 小時 長洲 長洲醫院 超過 1 小時 將軍澳 將軍澳醫院 超過 3 小時 資料來源：醫管局

最後更新：02/06/2023 12:00 附註： 上述數據是統計過去數小時的最長等候時間，只供參考，並非預計等候時間。 急症室須處理突發意外傷者及危重病人，因此未能準確提供預計等候時間，敬請見諒及耐心等候。 最長等候時間顯示上限為8小時，表示急症室正處理大量等候已久的病人。 本網站/程序已盡力確保數字及資訊正確與無誤，但一切以官方公布作準。 香港經濟日報版權所有 © 2020

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記者：黃穎津