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【入稟追款】被指拖欠貨款餘數　阿布泰再遭入稟追逾10.5萬

社會 12:26 2023/06/02

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被指拖欠貨款未支付，阿布泰再遭「閨家靚湯」入稟追逾10.5萬。（資料圖片）

銷售無添加即飲湯包品牌「閨家靚湯」，早前曾入稟向「AbouThai 阿布泰國生活百貨」追討貨款餘數，日前再入稟區域法院追討被拖欠的4月份貨款餘數，涉款共10.5萬元，並要求支付利息及訟費。

原告Homie Food & Dessert Limited，答辯人為Abouthai (Hong Kong) Limited。

入稟狀指，雙方於2023年3月1日訂立書面合約，同年4月期間原告交付答辯人售賣冷藏食物，惟答辯人未於5月15日支付約10.5萬元的貨價餘數。原告曾要求答辯人還款但不果，遂入稟要求答辯人支付逾10.5萬元，兼須付利息及訟費。

資料顯示，原告於5月中亦曾入稟區域法院，向「AbouThai 阿布泰國生活百貨」追討3月的貨價餘數涉約20.1萬元。

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記者：林育慧

 

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