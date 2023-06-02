【兩性關係】懷孕前女友結婚日踩場 新娘驚悉老公是渣男逃離婚禮崩潰痛哭

▲ 渣男新郎被前女友踩場，前任家姐痛斥他不是好人，騙妹妹錢，還搞大妹妹個肚卻另娶她人。

「渣男」最渣的行為是玩弄感情，越南河內1名男子，搞大前度個肚後，竟始亂終棄與現任步入禮堂結婚，豈料，結婚當日，懷孕3個月的前度與家姐來踩場，家姐搶咪大罵新郎，「在我家白吃白喝幾個月，今天還敢娶另一個女孩。」並把新郎搞大妹妹個肚後拋棄、騙錢等惡行公諸於世，新娘驚悉老公是渣男，當場哭崩逃離婚禮現場。

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綜合外媒報道，越南河內一名男子，搞大前女友肚子後，竟拋棄她另與其她女子共諧連理！沒想到在渣男結婚當天，前度與家姐闖入婚禮現場，並將新郎的所作所為公諸於世。

前度家姐為妹妹抱不平，踩入婚禮現場，在新郎及新娘旁邊，搶咪大爆新郎與妹妹拍拖期間，曾經騙過妹妹的錢，妹妹更懷孕3個月，在旁的妹妹不停地哭泣流淚，

他是個沒出息的傢伙，白吃白喝我們幾個月，今天還敢坐在這邊娶另一個女孩，讓你們知道這人有多棒！

新郎被罵到頭耷耷、啞口無言，新娘一臉無奈，而前度家姐不單狠批新郎是一個壞人，不值得任何人的愛，更向新娘家屬喊話，

今天我是來這裡祝福你們的，讓你們知道你們的女婿有多棒，我想讓每個人都知道他的真實面目！

新娘得悉真相後，崩潰哭著跑出婚禮現場，走到馬路旁邊踎低痛哭，而新娘家人決定取消婚約，並把這位渣男新郎趕出家門。

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責任編輯︰王明芳