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【美國調查】逾10%男性帶備安全套參加喪禮　性學家：悲傷刺激性慾

健康 15:30 2023/06/02

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逾10%男性帶備安全套參加喪禮？！性學家：悲傷刺激性慾。

喪禮是悲傷嚴肅的場合，但美國一項調查指出，逾10%男性出席喪禮時會帶備安全套「以防萬一」；而在1980至90年代出生的人士當中，約25%的人士會在出席高中同學聚會時，帶備安全套。

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綜合外國媒體報道，美國安全套及情趣用品廠商Trojan近日針對2,000名18歲至35歲的美國人進行調查，並公佈調查結果。調查顯示有77%的受訪者認為，無論是戴安全套或服用避孕藥，都是男女雙方應平等承擔的避孕責任。針對使用時機，有65%的人會在第一次約會時帶備安全套，「以防萬一」。另外，約25%出生於1980至90年代的人，表示會在出席高中同學聚會時帶備安全套。而更驚人的是，有12.5%的男性會帶備安全套參加喪禮，佔調查總人數近八分之一。

性學家：悲傷刺激性慾

臨床性學家兼性教育工作者Patti Britton在接受採訪時表示，葬禮後進行性行為，聽起來有些駭人，但這其實是一種填補空虛的方法。原因是人會在喪失具有親密關係的人後感到悲傷，造成親密感空虛。這時，性慾將發揮作用，透過性愛行為釋放「快樂激素」腦內啡，以改善情緒、填補空虛。

不過，Patti警告，悲傷容易導致人做出錯誤決定，形容悲傷會「脅持了你的大腦」。很多人認為透過身體交合，就意味與對方很親近，但其實不一定；性愛也並非是處理孤獨或失去情感的最佳手段。

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責任編輯：羅嘉欣

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