【癮營人】嘉盈曾對外形不滿意感焦慮 　 因身材惹火成網絡女神【多圖】

▲ 嘉盈係好多網民的女神。

由許賢、嘉盈（王嘉盈）和溫湯馬仕（Thomas）擔任主持ViuTV全新節目《癮營人》，與11位素人「癮營人」一齊入營5日，用不同的方法幫助各位「癮營人」戒癮，了解當中成癮的故事。

【癮營人】嘉盈自揭曾為身材患嚴重焦慮 學習與自己和解釋懷

曾為身形感焦慮

昨晚（1日）播出的集數，嘉盈坦言對有容貌焦慮的Emily經常擔心皮膚狀態的行為感同身受，更剖白自身經歷：「因為自己都有好嚴重焦慮，所以明白係一個心理關口嚟。尋日一齊食飯嘅時候，佢每一個唔敢食嘅舉動同習慣，我都知點解」。

嘉盈指自己受焦慮困擾的原因是因為身形肥瘦問題，就算體重只有38公斤仍未能接受，但現在開始學習與自己和解。

因為嘉盈和「癮營人」情緒療癒導師Shaliman的安慰，Emily不禁感動落淚。三人擁抱，互相鼓勵對方。

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身材惹火成網絡女神

嘉盈是YouTube頻道FHProductionHK的幕前成員，憑「MK妺」形象、經常爆粗、33E的驕人身材而備受網民喜愛，是高人氣網絡女神之一，個人IG追蹤人數達28.2萬。

雖然她擁有驕人上圍，惟嘉盈曾在片中指出大胸所帶來的煩惱，最後總結表示「胸大有胸大嘅著數，都有佢嘅煩惱，但我依然為我嘅身材感到自豪」。

▲ 嘉盈的身材勁吸睛。

價值觀有變 努力做好自己

不過現時的她不在拍攝的時候，打扮較以往有所改變：「依家出街我會着晒褸同埋我發現咗香港好少女仔着得咁性感。」又指自己現時已經不如以往性感，因為她發現自己除了性感以外，還有其他價值。

她亦自知遭網民討厭：「現實世界有一班人睇我唔起、睇我唔到、討厭我嘅人都有。」但她自認好勝心強會努力做好：「我淨係知道我有一日要威度你上網就會見到我。我一定要做到你覺得我得為止。」

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