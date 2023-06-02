  • 35°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 17:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥陷阱】26歲女生減肥體重不跌反升至176磅　營養師揭1個飲食謬誤越減越肥

保健美顏 16:20 2023/06/02

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

26歲女生減肥以燕麥奶取代牛奶，營養師揭1謬誤致越減越肥

減肥是不少人的終生事業，但台灣一名身高1.6米、重約176磅的26歲女生卻越減越肥。女生其後向營養師諮詢意見，才發現她出現一個重大的飲食謬誤，導致她的體重一直未能下降，反而直線上升。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】春夏季有效防蚊驅蚊　 中醫教DIY天然防蚊包

台灣營養師方慈聲在節目《醫師好辣》中分享一宗案例，指一名26歲女生前來諮詢，表示自己為了減肥，在飲食上相當克制，不喝台式飲品，然而體脂率卻依然超過40%，屬於偏高。一問之下，才發現她每天早上都會喝一杯特大拿鐵（Latte），並將牛奶換成燕麥奶，下午則會喝燕麥飲品，結果越減越肥，身高只有1.6米，體重卻已逼近80公斤（約176磅）。

方慈聲指出，其實植物奶的主要成分多為澱粉、油脂或蛋白質，以燕麥奶為例，每200毫升便等於四分之一碗飯的澱粉量。該名女生本身並沒有刻意減少攝取澱粉，再加上每天喝燕麥奶及燕麥飲品，便導致每日攝取過多澱粉量，從而達到反效果。

方慈聲之後建議該名女生，將下午茶的燕麥飲品改為無糖豆漿，或改為進食茶葉蛋、蒸蛋，以增加蛋白質攝取量，達致飽足感；至於早上的拿鐵則可以照常喝牛奶。她又補充，燕麥奶並非不健康，但本質上屬於較易吸收的碳水化合物。她建議健身人士可在運動前後補充燕麥奶，指出運動前喝，可補充運動時所需的能量；而運動後喝，則可補回運動時所流失的營養。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

 

相關文章

【運動減肥】營養師揭運動飲品高糖陷阱　過量攝取可致焦慮失眠心跳加速
08:00 2023/05/31
【運動減肥】營養師揭運動飲品高糖陷阱　過量攝取可致焦慮失眠心跳加速
【減肥大作戰】40歲媽媽戒2類食物不運動　7個月成功激減40磅變身辣媽
13:21 2023/05/26
【減肥大作戰】40歲媽媽戒2類食物不運動　7個月成功激減40磅變身辣媽
【減肥大作戰】美食YouTuber不節食激減24磅不反彈　踢走水桶腰變索女
12:58 2023/05/18
【減肥大作戰】美食YouTuber不節食激減24磅不反彈　踢走水桶腰變索女

你可能感興趣

【運動減肥】營養師揭運動飲品高糖陷阱　過量攝取可致焦慮失眠心跳加速
08:00 2023/05/31
【運動減肥】營養師揭運動飲品高糖陷阱　過量攝取可致焦慮失眠心跳加速
【減肥大作戰】40歲媽媽戒2類食物不運動　7個月成功激減40磅變身辣媽
13:21 2023/05/26
【減肥大作戰】40歲媽媽戒2類食物不運動　7個月成功激減40磅變身辣媽
【減肥大作戰】美食YouTuber不節食激減24磅不反彈　踢走水桶腰變索女
12:58 2023/05/18
【減肥大作戰】美食YouTuber不節食激減24磅不反彈　踢走水桶腰變索女
健康問題 健康養生 養生 減肥 Keep Fit 澱粉質 網絡熱話 台灣

最高瀏覽

【閃電劈入屋】屯門和田邨大廈疑被雷劈　雷電疑劈中一單位【有片】
12:40 2023/06/01
【閃電劈入屋】屯門和田邨大廈疑被雷劈　雷電疑劈中一單位【有片】
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
13:39 2023/06/01
【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活
今日 10:03
【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前　專注從商：我比較嚮往的生活