【大坑西邨重建】仍有近2成居民未登記資料　或被列作黑戶申請收樓

▲ 大坑西邨正在重建，料2029年落成。仍有近2成住戶未登記住戶資料。（資料圖片）

大坑西邨正在重建，料2029年落成，業主香港平民屋宇有限公司今日（2日）會向合資格居民發放評審結果通知書。平民屋宇代表透露，現時仍有近2成住戶未登記住戶資料，如限期前仍未登記，或無法獲得賠償，甚至要被收樓。平民屋宇代表又指，有信心如期完成重建。

平民屋宇代表指出，現時仍有224戶租客未提交住戶資料聲明書，如這些住戶未能盡快補交資料，平民屋宇將透過法律程序收樓。但平民屋宇代表強調，雖然現時已超過提交申請的限期，但如租戶願意補交資料，仍會從寬處理。

被問及會否擔心，大量法律程序會拖延工程進度？平民屋宇代表指，當事件進入法律程序，則難以由平民民宇控制，但現時仍有信心能如期完成工程。

平民屋宇於去年開始進行住戶回遷及特惠津貼資格審核工作，最終合共收回1,012份「住戶資料聲明書」,經詳細審核後，約67%的租戶完全符合或部分符合回遷資格；約32%則完全不符合資格。主要原因包括：戶主或個別家庭成員擁有物業、正享用政府資助出租或出售房屋、並非租約登記住戶成員，或並非實質居住在該單位等。另外,由於平民屋宇近日仍收到住戶遞交聲明書，因此尚有約1%仍在審核當中。

平民屋宇今日根據租戶狀況，向其發出評審結果通知書。居民有兩個月考慮期，選擇所需津貼方案。住戶在簽署退租協議後6個月內搬遷，簽約當日即可優先獲發兩成租金津貼，其餘金額則會在正式遷出時發放，期間亦可享免租優惠，最後搬遷期限為2024年3月。

根據平民屋宇資料，合資格人士如選擇回遷，遷出期間可按住戶成員人數，獲得相應租金津貼和搬遷津貼，1至10人家庭，租金津貼額由54萬至186萬不等。

如選擇交回單位並永久遷出，可按住戶成員人數，獲得相應津貼和搬遷津貼，1至10人家庭，津貼額由67.5萬至232.5萬不等。

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記者：陳梓蔚