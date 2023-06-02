【賣畫救母】不忍媽媽患癌父賺錢辛苦　10歲仔憑天賦賣畫籌醫藥費

▲ 10歲男童賣畫為癌母籌醫藥費。

媽媽患重病為家庭帶來巨變，也是考驗一家人能否共度時艱的機會。泰國一名10歲男童眼見媽媽患上癌症，爸爸辛勤工作，仍難以負擔高昂的醫療費用，於是想到憑個人的天賦才能去幫助父母，賣黏土畫為媽媽籌醫藥費。

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據泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，10歲的小五男童Methasit Boonphoei是家中獨子，與42歲父親和44歲母親居於素叻他尼府的幹乍那迪區（Kanchanadit）。Methasit的媽媽Kannika Phutsri早前不幸患上乳癌，其任職乳膠工匠的爸爸獨力賺錢，不足以應付開支。

Methasit擅長用黏土製作圖畫，於是他將畫作出售，以幫助支付媽媽的癌症治療費用。他的舉動受到讚賞，更獲得當地政府部門的認可，素叻他尼府官員向他頒發了一張證書，以表揚他為幫助父母所作出的貢獻。

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藝術家感動願收為徒

官員讚揚Methasit憑黏土畫贏得了獎項，並為家人籌集資金，通過售賣他的作品來支付他媽媽治癌的費用。官員代表送上現金作為禮物，以實際行動支持Methasit一家，並祝願他在藝術上取得成功，在未來繼續做更多善事。Methasit的媽媽較早前已接受手術，目前仍在接受化療。

媽媽Kannika指兒子在兩歲時，第一次表現出對佛教雕塑的興趣。他們參觀寺廟期間，Methasit特別注意了納迦（印度被視為有靈性的生物）的雕塑，並開始在家裡用玩具黏土製作它們的模型。

Methasit的藝術天賦引起了國家藝術家的Chalermchai Kositpipat的注意。Methasit曾向Chalermchai Kositpipat展示他最新的納迦模型，並徵求他的意見，令這位藝術家印象深刻，邀請Methasit成為他的學生。

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責任編輯︰王明芳