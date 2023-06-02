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【天氣女神】前TVB主播疑發生交通意外　消息指黃婉曼煞掣不及撞向港台大閘

娛樂 14:08 2023/06/02

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前天氣女神黃婉曼疑發生交通意外。

九龍塘昨天（1日）晚上發生一宗交通意外，一名39歲姓黃的女司機駕駛私家車時，懷疑因未有踩緊腳掣以致撞向香港電台電視大廈的大閘，幸好意外中未有造成任何傷亡。

消息指涉事司機為曾於TVB任職專題記者及天氣主播的黃婉曼，而黃婉曼於較早前亦曾分享在港台拍攝節目時的花絮照。

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不慎撞及港台大閘

昨晚約9時20分，一名女司機駕駛紅色Mini Cooper私家車時，懷疑因未有踩好腳掣導致車輛溜前，不慎撞及廣播道1A號香港電台電視大廈大閘，事件中沒有造成任何傷亡。

涉事私家車於事後駛進電視大廈內，警員到場後拍照蒐證及進行調查，現場消息指涉事女司機為黃婉曼。

黃婉曼於較早前在IG分享限時動態，身穿白色服裝的她跟涉事女司機的打扮相似，而她當時亦曾於港台與「巴士女神」何恩欣一起拍攝節目。

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黃婉曼有觀眾緣

有「天氣女神」之稱的黃婉曼曾於TVB任職專題記者及天氣主播，她報天氣時的一句「跳出香港」令觀眾印象深刻，其報導方式獲讚活潑生動。

自去年起，黃婉曼於港台主持多個節目，包括《醫生與你》、《防疫速遞》及《凝聚香港》等，深受觀眾愛戴。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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