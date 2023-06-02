【找換店盜竊】涉偷94萬後造假帳掩飾　找換店前店長判囚15個月

▲ 涉偷94萬後造假帳掩飾，找換店前店長判囚15個月。（資料圖片）

31歲找換店前店長涉從公司盜竊94萬元，並以虛假交易紀錄掩飾，遭廉署落案起訴。涉案店長早前承認盜竊罪及串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，今（2日）於區域法院被判囚15個月。暫委法官判刑時指，本案涉及違反誠信，犯案時間長達半年，被告並非單純為與熟客維持良好關係而犯案。

被告袁安琪（31歲），為許氏兄弟外幣找換有限公司（許氏兄弟）分店前店長，早前承認1項盜竊，及1項串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件。

暫委法官判刑時指，本案涉及違反誠信，雖然辯方求情時提及被告因希望與熟客維持良好關係而犯案，惟法官認為被告並非單純為此犯案，而且被告當中並無得益。

暫委法官考慮到涉案時間長約半年、涉款為被告當時月入的45倍，事件有機會被揭發時更用上不誠實手法，以33個月作量刑起點。暫委法官認為案件雖有延誤，但並非不合理，亦不涉控方責任，但考慮被告早於受查前已向公司坦白及主動認罪，判囚15個月。

案情指，被告案發時是許氏兄弟大圍分店店長，2019年9月至2020年2月期間，被告未經許氏兄弟批准，從上述分店提取現金共94萬元，以提供數筆貸款予1名顧客。

被告於2020年2月底獲悉該分店將結業並進行內部審計，遂指示結數員向許氏兄弟提交1份交易紀錄，訛稱分店曾轉移94萬元至許氏兄弟另1間分店。惟被告沒有轉移該筆現金，並以上述交易紀錄誤導許氏兄弟，並掩飾分店94萬元的現金差額。

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記者：梁錦麟