【巨型橡皮鴨】 24款特色造型橡皮鴨登陸港鐵　金鐘站成橡皮鴨主題車站

巨型橡皮鴨將於10日登陸維港，停泊於添馬公園及中環海濱對出。主辦機構與港鐵合作在總共24個車站加設不同特色造型的橡皮鴨藝術裝置，其中距離展覽場地5分鐘路程的金鐘站亦成橡皮鴨主題車站，E出口的6米高半圓天窗也黏上印有巨大鴨子臉的半透光貼紙，成港鐵最大規模的戶外公共藝術裝置。港鐵指，會在不同車站加派工作人員，協助市民享受整個藝術體驗。

巨型橡皮鴨展出期間，港鐵24個車站會分階段展出不同造型的橡皮鴨裝飾，有關造型結合本港地標、美食及交通工具等，如金鐘站就將橡皮鴨結合港鐵、尖沙咀站就結合鐘樓等。而金鐘站亦成橡皮鴨主題車站，車站的月台、樓梯、扶手電梯及牆壁等都有橡皮鴨主題裝飾，並有橡皮鴨腳印及水滴等，引領市民到最接近展覽場地的E出口。E出口除牆壁有一群橡皮鴨外，起6米高乘24.5米闊半圓玻璃天窗也貼上巨大鴨子臉，是港鐵最大規模的戶外公共藝術裝置。

▼ 點擊圖片放大 +2

另外，香港站的「大型數碼全景互動顯示區」更率先由橡皮鴨打頭炮，螢幕上會有巨型橡皮鴨輕輕搖晃猶如正暢遊維港，並會不時有小橡皮鴨跌落，若「碰到」途徑乘客的頭部，也會彈出心型圖案。

港鐵公司總社區關係及活動統籌經理朱寶賢表示，是次以金鐘作為主題車站是因由金鐘站前往展覽場地僅需5分鐘路程，希望市民下車後已可開始體驗橡皮鴨藝術之旅，又提到E出口的巨型玻璃天窗將橡皮鴨的臉放大，猶如在對乘客微笑，亦希望為煩囂的生活帶來療癒力量。她呼籲市民在欣賞橡皮鴨或打卡時要注意安全，以觀賞角度感受藝術氣氛，而港鐵也會加派工作人員在不同裝飾附近協助市民。

舉行橡皮鴨主辦單位AllRightsReserved市場傳訊經理張菁琳表示，是次構思展覽時也有與創作橡皮鴨的荷蘭藝術家霍夫曼就主題車站溝通，霍夫曼指自己作為遊客訪港時亦會乘搭港鐵，認為很有趣，故公司便港鐵合作將之實現。她又指是次橡皮鴨相隔10年重返香港，希望加強橡皮鴨與香港的聯繫，故特別設計24款結合香港特色造型的橡皮鴨並在港鐵展示，感覺像是一對橡皮鴨親自體驗香港，也望將藝術走入民間，注入大眾生活的每一程。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰