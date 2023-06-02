【47人初選案】法官裁定《國安法》生效前言行不可應用共謀者原則　匿名證人攝錄只作非傳聞證供用途

▲ 法官裁定《國安法》生效前言行不可應用共謀者原則，部份被告下周四作毋須答辯陳詞。（資料圖片）

民主派初選案今（2日）續審，法官裁定《國安法》生效前的共謀者言行，以及由匿名證人所攝錄的聲畫檔案不可應用共謀者原則呈堂，只能作非傳聞目的用途呈堂，裁決理由擇日公布。案件則押後至下周四（8日）續審，部份被告將作毋須答辯陳詞。

日前控辯雙方已就共謀者原則完成法律陳詞，法庭今裁定《國安法》生效前的共謀者言行，以及由匿名證人X所攝錄的聲畫檔案不可應用共謀者原則呈堂，但能以非傳聞目的用途（Non hearsay purpose）呈堂；《國安法》生效後的共謀者言行則准呈堂。

控方已完成舉證，其中4名被告何桂藍、吳政亨、林卓廷及黃碧雲的律師代表表示或將申請毋須答辯（No case to answer），法官下令辯方於下周一（5日）向法庭提交書面陳詞，聆訊下周四（8日）續。

本案16名被告包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。

聆訊下周四（8日）續。

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記者：陳曉欣