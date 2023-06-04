【為夢想堅持】關嘉敏曾為「過檔」TVB飽受負評喊足3日　哽咽感謝父母不離不棄

▲ Carman一直堅持自己的夢想。

歌唱組合Bingo出身的關嘉敏（Carman）自小立志成為藝人，即使過程波折重重，最初不獲家人支持，演藝工作發展平平，亦從來沒有一刻想放棄，全因她自言「這條路是自己選擇，會堅持走下去」。

當年最受抨擊莫過於是她參選《全民造星III》後，簽約邵氏被網民指她倒戈TVB， Carman接受TOPick專訪直言負評不絕時更經歷嫲嫲離世，雙重打擊下在家中喊足三天，由早喊到晚，亦因此經歷後，練成強大「心臟」看淡負評。

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從沒想放棄做這行

入行7年的Carman曾提過出道初期只得8毫子糧 ，推出的歌曲未能令觀眾認識，甚至更不知她出身女團，過程困難重重，難免會有灰心想放棄的時候。

她直言有灰心，但從沒有放棄做這行的念頭：「每次見到自己的工資 ，還要捱得很辛苦，就一定會覺得灰心。當時有甚麼能夠撐着自己，全靠我女團的隊友，如果單單只得我一人，相信是會支撐不住。」

除了當時有隊友的支撐，最主要的原因入這行是其夢想：「由10多歲我已經很想做演藝的行業 ，加上當時也有做模特兒，對這行很好奇。雖然當時我沒想過太遠 ，只覺得好玩 。我亦是一個很任性的人，簽約時亦未得到家人的同意，但這條路是自己選擇，就一定要堅持。」

不過她直言簽約時有給自己一個期限，若30歲前做不出成績或發現這行不適合自己，便會轉行，這亦是最初她答應家人一個承諾。

▲ Carman從來沒有想過放棄做這行。（陳慧安 攝）

最初不獲父母支持

在這行打滾了7年的Carman絕非一帆風順，惟她每次有作品推出時，只要見到媽媽開心，可以成為他們感驕傲的女兒，便是她最大的工作動力，故即使工作有多辛苦，永遠有苦自己知。

她憶述：「有一次要錄歌，時間很趕急，兩三天後就要錄，當時我對自己唱歌沒有信心 ，入錄音室都會驚。有晚驚到睡不到 ，之後我凌晨起身練歌，突然練練下， 練到喊，喊到嘈醒我媽媽 ，她問我發生甚麼事，我指很驚很快就要去錄歌，其實有很多事情她是知道的，但她選擇不出聲，默默陪伴。」

續指：「當時我爸爸亦說我經常早出晚歸，又要捱夜， 最後上鏡只出得幾分鐘，不知我為何要那麼辛苦，但他愈覺得我捱不到，我就更加要做得好。」

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努力裝備自己

雖然這段浮浮沉沉的經歷過得並不容易，惟Carman自言從中成長不少，心態都有所改變，「我很害怕退步，所以空餘時會學不同東西，因為我很想成為一個有實力的藝人，不想大家只關注我的外表或跳舞，而且做藝人不夠實力走不到很遠。」

因此，她指除上演技班外，還有學打功夫﹑翻筋斗及打鼓等，時刻裝備自己：「總之我一有興趣就會學，因為藝人很多時候都要等待，十分被動，如果因為沒有好好裝備自己，將來錯失了機會，我一定會很生氣，所以我要做到120分。」

正如她所言，藝人十分被動，要靜待角色「來臨」，那麼她又會否主動爭取機會？

Carman直認在這方面十分被動，惟相信當機會來臨時，會好好把握，做足功課，終別人會看到的：「自己做足120分，即使那個監製不認識你，你表現得好時，都會傳到他耳中，我之前也試過，就給了我一些拍攝的機會，令我知道努力不會被白費。」

▲ （陳慧安 攝）

人生低潮 從經歷成長

在這7年中，Carman遭到最多抨擊，莫過於她參加《全民造星III》後，簽約邵氏被網民罵其「反骨」，甚至揚言要Unfollow她，罷看其節目。

對此，她直認當時十分不快，加上同時經歷嫲嫲離世，在雙重打擊下喊足三日三夜，情緒跌至低點：「當時我不停喊，由早喊到晚，完全沒有停過，直至去到第三天，我發現自己甚麼也沒做過，因為我本身一有空餘的時間就會學東西，將時間表排得密密麻麻，但那三天我沒做過任何事，覺得自己很沒用，那刻我覺得自己不可以再這樣下去，決定抹去眼淚起身做人。」

回望這個傷痛經歷，她坦言因此令「心臟」強大不少，不再輕易被打倒，「以前的我一看到負評就會不快，因為我着緊自己的工作，在意別人怎看，但現在的我學懂看淡，不會那麼容易不快。」

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父母支持陪伴 盼做女主角

當刻正值人生低潮，Carman仍堅持獨自面對，不想令父母擔心，如此獨立性格，原來自幼被媽媽培養：「我媽媽是一個很嚴格的人，小時候已經有很多事情要獨自處理，加上他們工作忙碌，所以小時候我已經有不想令他們擔心的想法，很想證明給他們看可以照顧自己 ，亦想得到他們的認同，可以與別人說『我個女好生性』。」

現在Carman演出機會不絕，不但能演處境劇《愛·回家之開心速遞》，又在《美麗戰場》﹑《隱形戰隊》中有突出的戲份，令人眼前一亮，總算有個交待給家人。

提到家人愈來愈支持其工作時，她不禁哽咽流淚：「他們真的很開心，看到他們那麼開心，我也很感觸 。即使有多累，當他們對我說留意到今晚我在劇集出現，甚至會晚晚重覆看我的演出，他們有這個心看我的作品，我已經覺得很滿足和足夠，一切的辛苦也是值得。」

▲ 提及家人時，Carman感觸落淚。（陳慧安 攝）

首部劇集萬分緊張

即使現時「入屋」多了觀眾認識，惟她自覺未達標，還未達成30歲前的目標，原來她望做到女主角，不過她深明演技需要浸淫，故其會把握每一個學習機會，令自己演技慢慢有所提升。

可是，由歌唱組合跳到演戲領域，Carman絕對是由零開始，故她回想來到TVB後拍的第一部劇集，令其緊張萬分，很怕自己做得差。

她憶述首部拍的劇集是《隱形戰隊》：「當知道有這個角色後，做了很功課，給自己很大壓力，甚至不敢吃東西，因為實在太緊張，加上我還不知道拍攝模式是怎樣，當時第一場就要對着吳家樂喊 ，所以是超級驚。」

首場戲份，就是喊戲，對一個演戲新人而言絕不容易：「那時候我只見過吳家樂一次，就是圍讀的時候，所以拍攝前很緊張，不過他與監製Jazz很好，與我談了這個角色很久，提點我可以怎樣做，所以我很快就有情緒投入角色，最後亦拍攝順利。」

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父母是最大的「強心針」

做藝人從來不易，要成名除了運氣，背後還要花很多努力和苦功，如今Carman發展機會多多，事業漸有起色，父母的支持，成為其最大「強心針」。

難怪她在訪問結束前，再次哽咽感謝父母的疼鍚：「讓我任性行一條他們不肯定的路，即使過程高高低低，他們一直在我旁。」

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場地:Mini Central

記者：陳曉柔

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