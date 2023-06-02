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【終極判決】查冊作報道虛假陳述罪成　蔡玉玲上訴終院下周一判決

社會 15:09 2023/06/02

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查冊作報道虛假陳述罪成，蔡玉玲上訴終院下周一判決。（資料圖片）

港台節目《鏗鏘集》前編導蔡玉玲於調查元朗7.21事件而作車輛查冊，被裁定2項明知而作出要項上虛假陳述罪成，罰款6,000元。蔡早前於高院被駁回定罪上訴後，向終審法院提出上訴，上訴聆訊早前已進行。據司法機構網頁顯示，終院將於下周一(5日)宣布判決。

上訴人蔡玉玲，早前經審訊後被裁定2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假陳述罪成，罰款6,000元。控罪指蔡於2020年5月17日及6月10日，在香港為取得1輛私家車的車輛登記細節證明書，虛假表示申請書以進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。

蔡一方早前陳詞指，相關規例欠缺字眼支持，故未能賦權運輸署署長拒批證明書，又指蔡曾在節目中展示她於網上申請相關證明書，反映蔡並非明知而作虛假陳述。律政司一方則指，調查報道並不在交通及運輸事宜之內。

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記者：林育慧

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