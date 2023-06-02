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【理大暴動】7男女承認於理大外暴動　還押至6月底判刑

社會 15:12 2023/06/02

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7男女承認於理大外暴動，還押至6月底判刑。（資料圖片）

大量示威者涉於2019年11月響應「圍魏救趙」行動，在理大外聲援校內示威者，其間向警方投擲至少251枚汽油彈，7名男女當場被捕。涉案7名男女今（2日）於區域法院承認暴動罪，法官將案件押後至6月29日判刑，其間各被告須還押。

7名被告為胡海維（23歲，學生）、翁永勝（21歲，學生）、溫育賢（27歲，學生）、許鵬毅（30歲，文員）、葉穎燊（24歲，裝修工人）、張芷晴（23歲，無業）及周鳳彥（30歲，編輯）。

各被告承認於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。周鳳彥另承認1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，以及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指她管有1支螺絲批和1個可發出鐳射光束的裝置。

張另涉管有物品意圖摧毀財產罪，周另涉在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀財產共2罪，則存檔法庭。

案情指，2019年11月11日，示威者響應「三罷」行動香港理工大學，警方在理大一帶設防，包圍理大。連登及Telegram等不同渠道隨後發起號稱「圍魏救趙」行動，呼籲他人上街組成戰組。

同年11月18日，大批示威者於窩打老道至咸美頓街一帶以類似排陣的方式排開面向警方，無視警方口頭警告，又向警方投擲逾251枚汽油彈及其他雜物等。大部分示威者身穿黑衣並以口罩或防毒面罩遮蔽容貌，部分人配備如頭盔、護目鏡等不同裝備，當中包括各被告。

警方其後設立長方形封鎖區，橫跨窩打老道、咸美頓街及碧街一帶，從中截獲213人，當中包括各被告。

此外，同案被告葉偉成（24歲，學生）、翁耀揚（27歲，髮型師）、尹亦慷（23歲，侍應）、溫燿輝（24歲，學生）、黃俊輝（18歲，學生）、鄧浚傑（24歲，電工）及姚梓駿（21歲，秘書），則排期6月5日審訊。

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記者：梁錦麟

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