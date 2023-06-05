【薪火相傳】中學成績欠佳靠跑步調整心態　男生考上中大望成體育老師啟導學生

▲ 李培現時是香港中文大學體育運動科學系一年級學生，亦是上年度領展大學生獎學金的得獎者。

有100個人就會有100個做運動的原因。對18歲的李培（Kevin）而言，運動給予他自信心，更令他堅信「定能進步」，藉着成為體育老師，希望能為更多人的人生帶來改變。

李培現時是香港中文大學體育運動科學系一年級學生，亦是上年度領展大學生獎學金的得獎者。4月15日，領展贊助凝動香港體育基金舉辦「『領跑』八區聯賽暨結業禮」，他獲大會邀請，以「培哥哥」的身份向「領跑」學員們傳授其跑步心得，以及報考大學和申請獎學金的要訣。

「領跑」八區聯賽雲集了一眾年紀輕輕，出身基層家庭的學員，在教練的帶領下，各自為追趕個人目標時間踏上跑道。看着年紀比自己小一截的跑手在教練的領跑下拼盡全力競賽，李培回憶起中學時也有一樣的經歷。

與隊友，和其他隊伍的同學並肩較量，互相推動彼此進步，就是跑步最令我着迷的地方。

「衝」多一次 定能進步

李培分享，自己在中學時期的學業成績不算特別好，甚至曾有放棄學習的念頭。他慶幸昔日的田徑教練不論在田徑場内外，都鼓勵自己衝破極限，驅使他在學習上也應用同樣的心態——如同在跑道上「衝多一次」，憑着不斷練習和嘗試，跨過一個個學習難關。最終，李培靠自己的香港中學文憑考試（DSE）成績，被中文大學的體育運動科學系錄取，甚至獲得母校校長的提名，在領展大學生獎學金評審中脫穎而出，最終獲頒獎學金。

説到這裏，原本累壞的跑手們都竪起耳朵，聚精會神地聆聽「培哥哥」的分享。「除了有一班好的隊友，提高自信心的關鍵還在於經驗的累積——在每一次的練習中竭盡全力，讓自己相信自己能做到，才會越跑越快。在教練的指導下，多累都要挺過最後一『槍』」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此時，一位學員舉手問到：「當你與比自己厲害的人較量，你會喪失自信心嗎？」李培耐心地回答：

跑得好不好視乎天賦和努力，自己才是最重要的比較對象。不要害怕和別人比較，亦不需要為此刻的表現而感到壓力，每個人都一定有進步的可能。只要時刻檢討平時付出的努力、心態以及了解自己在甚麼狀態下才能有最好的發揮，就可以跑出令自己滿意的成績。

教育的價值

被問到為何不考慮往專業跑步選手的方向發展，李培自信地說，「我以體育老師為目標，是希望可以影響更多人，成為莘莘學子心目中的楷模。做選手，所付出的辛苦和努力或許能為自己帶來不少成就，但我認為教好一個人的價值更高，而且感覺亦更奇妙。」

受當年恩師啟發，李培立志成為體育老師，希望仿效其教練，教導學生從運動中學習堅持，找到推進人生的自信心。李培說，做一個好老師並不容易，首先要懂得很多知識，亦要善於和他人溝通，這樣才可以回應學生的眾多疑問；另外，還要悉心設計課堂，讓學生獲得成功感，令運動變得吸引，使同學們能在活動中感到愉快的同時，發展其體育技能。李培利用他的領展大學生獎學金，積極地在校外修讀不同類型運動的教學班和教練培訓班。

如果有一天我能夠聽到我的學生，向我說出我當年曾對教練說過的同一番話，讓我知道我教得很用心，感謝我改變了他們的人生，我能成為莘莘學子心目中的楷模，那麼我就無憾了。

本文獲《823頻道》授權轉載，原文為《運動培育自信 大一生立志為人師表 啟導人生》。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳