【國家安全】林定國指基本法23條立法時間表只有一個：盡快完成

▲ 律政司司長林定國總結訪京行程。（資料圖片）

正在北京的律政司司長林定國總結訪京行程，5日共拜訪11個部委，他早上拜會港澳辦主任夏寶龍，匯報訪京情況、工作計劃即特區法治領域最新發展。林定國稱，和各個部門均有就國家安全進行很多討論，但具體內容，不適宜詳細說明。

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就國安事宜展開很多討論

被問到期間有無討論《基本法》23條立法時間表，林定國強調，落實23條是特區憲制責任，「所謂時間表只有一個，就是一定要盡快完成。」

他又透露，和不同部委圍繞多個議題進行了深入及具體的討論，包括（1）大灣區內完善內地與香港特區法律規則銜接、機制對接、人才連接；（2）香港與內地民商事相互司法協助的優化和實踐；（3）加強兩地法律人才交流，更好地利用香港培訓涉外法治人才和國際公法人才等。

就大家關心的議題，各部門與律政司已經為進一步落實相關工作制定了具體和針對性的短、中、長期的目標，回港後我和同事會馬上展開跟進工作，爭取盡快取得成果，會在適當的時候向大家公布。

星期日是六四事件34周年，被問到市民在街上手持蠟燭是否違法，林定國說法律界線很清晰，所謂界線就是法律規範的事情，港區國安法已清楚說明有幾類事情不能做，例如煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，每個市民的行為都要依據法律規範作為準則。

林定國強調，不會主動建議市民做甚麼或不做甚麼，唯一建議是任何市民在任何時候做任何事情，必須依據法律進行。

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責任編輯：戴朗希