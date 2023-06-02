【電話騙案】八旬老婦遭「孫仔」呃五萬「保釋金」　兩名15歲少年被捕

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警方昨日（1日）接獲一名81歲老婦報案，指早前接獲一名男子來電，對方訛稱是報案人的孫兒，聲稱自己被警方拘捕，要求報案人準備5萬元現金作保釋之用。及後一名訛稱是報案人孫兒的朋友到報案人的住所取走該筆款項。

事主同日再接到來電，要求她再準備7萬元「保釋金」。事主事後與家人聯絡，懷疑受騙，於是報案，共損失5萬元。

沙田警區刑事部及馬鞍山分區特遣隊人員經調查後，拘捕2名15歲本地少年，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪。被捕人現正被扣留調查，案件交由沙田警區刑事調查隊第5隊跟進調查。

警方藉此呼籲市民，切勿因「搵快錢」或「微薄報酬」，被不法份子利用及誘使參與任何犯罪活動，包括協助犯罪份子交收任何物件。「以欺騙手段取得財產」罪屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。

警方希望市民多加提醒身邊長者以下防騙信息：

1. 切勿輕信來電者的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證；

2. 切勿向來電者透露子女、親戚或朋友的名字；

3. 若來電者稱已脅持子女、親戚或朋友，請即報警；

4. 切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方；

5. 切勿交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼；

6. 如有任何懷疑， 可立即致電999求助，或致電警方的防騙易24小時熱線18222。

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責任編輯：解青羽