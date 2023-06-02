【了解祖國】中銀香港助300港生赴內地實習　了解國家發展迎接大灣區機遇

▲ 「縱橫大灣區—香港高中生內地實習計劃」於疫後舉辦了2023年的起動式，並由中央駐港聯絡辦教育科技部巡視員劉懋洲（首排左六）、立法會議員及中銀香港總法律顧問簡慧敏（首排右五）、教育局局長政治助理蕭嘉怡（首排左五）、香港文化藝術發展中心董事王耀瑩（首排右六）出席主禮。

為協助香港青少年認識大灣區發展機遇，中國銀行（香港）有限公司資助香港文化藝術發展中心舉辦「縱橫大灣區—香港高中生內地實習計劃」。實習計劃日前舉辦了2023年的起動式，並由中央駐港聯絡辦教育科技部巡視員劉懋洲、立法會議員及中銀香港總法律顧問簡慧敏、教育局局長政治助理蕭嘉怡出席主禮。現場共300名香港高中學生參加，場面盛大，座無虛席。

劉懋洲致辭時讚揚主辦機構精心組織高中生內地實習計劃，受到廣泛的歡迎和好評，同時對參加計劃的300名到內地實習的香港高中生表示讚賞。劉懋洲寄語即將出發到內地實習的高中生，深刻認識國家對香港青年學生的關心和厚愛，在學習和實踐中自覺增強民族自豪感和主人翁意識。他希望同學們到了實習崗位後，大膽迎接工作挑戰，在實習實踐中錘煉過硬本領，發揚獅子山精神，展現新時代香港青年朝氣蓬勃、積極向上的精神風貌，為將來更好地服務香港、報效國家打下堅實的基礎。他並呼籲學生積極融入國家發展大局，紮根大灣區、背靠祖國、面向世界，為實現中華民族偉大復興貢獻力量。

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立法會議員、中銀香港總法律顧問簡慧敏表示：「中銀香港一直關注兒童及青少年的成長，積極支持立德樹人的教育事業。我們致力提供平台予青年發揮潛能，冀能協助培育愛國愛港的未來棟樑，讓青年放眼國家，把握粵港澳大灣區發展機遇。今次資助推行本次內地實習計劃，正是中銀香港支持香港青少年實地瞭解大灣區發展的又一舉措。」她期望參加計劃的高中生可親身感受國家的發展步伐，學習行業領先的前沿知識，思考更廣闊的事業發展機會，開拓多元發展出路。

「縱橫大灣區—香港高中生內地實習計劃」由中銀香港資助，於2020年推出，是全港目前唯一專為高中學生而設的內地實習計劃。計劃以粵港澳大灣區為座標、以職業生涯規劃為主軸、以暑期內地實習為載體、輔以社交與職場技能培訓的全方位人才培養計劃，旨在讓參加者進一步認知和發掘自身的興趣與能力，提升實際工作技巧，拓闊視野，並鼓勵高中生盡早做好生涯規劃，迎接好粵港澳大灣區帶來的發展機遇。

過去兩年，由於受到新冠疫情影響，計劃的內地實習部分未能成行，改為以本地三日兩夜迎新營、生涯規劃講座、企業參觀等形式協助參加者探索未來發展。2022年參與計劃的學生李梓軒表示，感謝計劃在面對疫情下悉心策劃了一系列本地活動，讓他充分善用升讀大學前的暑假時光。他當時獲安排參觀終審法院和律師事務所，加深了對司法機構和法律執業體系的了解，並認識到一班志同道合的朋友，在成長路上互相扶持。他認為今年的參加者非常幸運，有機會親身到大灣區城市進行實習，希望他們珍惜難得機會，享受實習過程，擴闊視野，規劃未來。

今年社會全面復常，計劃獲得全港近千名中學生報名參加，成績令人鼓舞。經過面試與選拔，約300名報名者獲得取錄。參加者將獲安排前往粵港澳大灣區內城市，包括廣州、佛山、珠海、東莞等地的內地企業進行為期6周的工作體驗。

主辦機構香港文化藝術發展中心成立於2007年，旨在透過文化藝術與交流考察活動，加深青少年對傳統文化、民族菁萃與國家發展的認識，致力栽培新一代有質素的香港公民。該中心積極組織香港大學生赴內地實習與交流，至今已逾13年，先後安排逾4,000名香港學生赴內地進行各省市進行實習。

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