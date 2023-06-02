【不倫關係】BB監視器直擊22歲妻入老爺房　離婚後懷雙胞胎前夫崩潰：複雜的家庭

▲ 妻子出軌老爺，令人夫嬲爆離婚。（facebook圖片）

驚悉妻子出軌，而且對象是親人，對丈夫而言是雙重打擊和背叛。英國一名22歲男子與同齡妻子育有一女，父親離婚後搬來同住，沒想到妻子與父親竟趁他不在家時偷情，最終夫婦離婚收場，前妻近日更懷上父親的雙胞胎孩子，令家庭關係變得更錯綜複雜。

來自英國南威爾斯的22歲喪葬工人Declan Fuller，與同齡妻子Stephanie育有一名2歲的女兒，生活本來美滿幸福。然而，去年9月，44歲的父親Darren離婚後，搬到Declan的住所與兒子一家三口同住。

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父親搬來後，Declan開始懷疑他與妻子有染，於是將嬰兒監視器鏡頭對準父親房間。兩個月後，當Declan外出工作時，透過手機查看家中情況，果然發現妻子溜進父親房內。Declan回家後憤怒地與妻子對質，妻子卻堅稱他們只是在觀看動畫《阿森一族》，最終二人關係破裂，離婚收場。

我覺得被背叛了，但沒有他們兩個，我會過得更好。如果我的理智線斷了，他（父親）恐怕已經入土為安了。

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妻子Stephanie否認與老爺出軌，聲稱自己與丈夫離婚後，才跟老爺一起。兩人愛得高調，Stephanie去年11月於社交平台父開戀情，並上載二人親密合照。近日，她更透露自己懷上雙胞胎。

對此，前夫Declan表示，為這對新生兒感到難過，因為他們將會面臨非常複雜的家庭。這對雙胞胎是Declan同父異母的弟妹，但對於Declan的女兒來說，卻不知應稱為同母異父的弟妹，還是姑姑或叔叔。

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責任編輯︰王明芳