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【好人好事】9旬老婦青衣街頭跌倒　女兒發文感謝熱心街坊出手相助

健康 16:41 2023/06/02

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

9旬老婦青衣街頭跌倒，女兒發文感謝熱心街坊出手相助

老人家偶有行動不便，如不慎跌倒，後果可大可小。有女網民在網上分享，指其90歲母親數日前於青衣街頭跌倒，幸得街坊熱心相助，更幫忙報警召救護車，事後女網民反覆在網上表示「多謝多謝多謝你們」。

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該名女網民周一（5月29日）於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，指母親在青衣海悅花園停車場對面跌倒，左手臂落地，幸好有街坊見狀上前幫忙。她在文中交代母親狀況，表示「照x-ray後沒骨折，經洗傷口後已出院」。

事主提醒老人家路過該處要多加注意，又分別點名感謝當時協助母親的街坊，以及到場救助的救護員：

扶起她又為她擋太陽的叔叔，一對幫我打電話報警及不斷報告她情況夫婦，在短時間到達現場及悉心照顧的救護員，多謝多謝多謝你們。

貼文一出，不少網民留言向街坊及救護員致謝：「好多謝好多有心人」、「感謝每位善心人和救護員, 好人一生平安 」，亦有網民指出事發地點路面凹凸不平，不時便會發生意外，「係咪海悅停車場嗰度？我媽前排又係呢度跌親」、「嗰度啲地磚不平，後生仔女都會撠到（絆倒）」。

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責任編輯：羅嘉欣

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